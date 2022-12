Neymar e outros atletas se manifestam após eliminação do Brasil

Neste sábado, 10, um dia depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, nos pênaltis para a Croácia, atletas da seleção brasileira se manifestaram em suas redes sociais e lamentaram a derrota. Após seu terceiro Mundial, Neymar disse estar “destruído psicologicamente” e Richarlison destacou que o revés “é uma ferida que vai ficar aberta para sempre”. Jogadores como Rodrygo e Antony também desabafaram.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10min e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muuuuuito tempo, infelizmente”, escreveu Neymar nas redes sociais.

Responsável pelo primeiro pênalti desperdiçado contra a Croácia, o atacante Rodrygo também desabafou e pediu desculpas: “Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse”.

Confira as mensagens dos atletas da seleção:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr) Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrygo Goes – RG ⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antony Santos (@antony00)