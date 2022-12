Neymar e Danilo treinam com bola a dois dias das oitavas de final da Copa

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo treinaram com bola neste sábado, 3, e podem reforçar a seleção brasileira no duelo das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, 5, às 16h (de Brasília). A dupla se lesionou na estreia contra a Sérvia e ficou fora das outras duas partidas da fase de grupos, contra Suíça e Camarões.

Em imagens da atividade deste sábado divulgadas pela CBF, Neymar e Danilo aparecem participando do aquecimento com bola ao lado dos outros jogadores. O camisa 10 também tomou parte em um treino de finalização, dando chutes de direita e de esquerda, aparentemente sem apresentar problemas no tornozelo machucado.

Segundo afirmou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, após o jogo contra Camarões, a volta de Danilo é esperada já para as oitavas, enquanto a situação de Neymar inspira um pouco mais de cautela, mas sem descartar a possibilidade de ele entrar em campo.

O Brasil vive uma crise de lesões na Copa. Além dos dois machucados da estreia, o lateral-esquerdo Alex Sandro saiu com dores do jogo contra a Suíça, mas deve retornar contra a Coreia do Sul. Já o também lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus sentiram lesões no joelho no jogo contra Camarões e estão fora da Copa.

Após poupar os titulares e perder por 1 a 0 para Camarões, o Brasil terá o retorno da equipe principal no jogo que abre o mata-mata em busca do hexa. Quem passar enfrenta Croácia ou Japão nas quartas de final.

