Neymar compra brigas e reforça antipatia de parte da torcida antes da Copa

Neymar, craque da seleção brasileira e Paris Saint-Germain, voltou a virar assunto por questões extracampo. Mesmo fazendo ótima temporada, já com 15 gols e 12 assistências, o atacante de 30 anos não abandonou as polêmicas. A menos de um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a estrela do time tem atitudes que reforçam a antipatia de parte da torcida contra si.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Destaque do PSG neste início de temporada, Neymar deu esboços de que cairia nas graças dos brasileiros após a data Fifa de setembro, em que a seleção voltou em espécie de “lua de mel” com os torcedores. Referência técnica de um time que chega ao Mundial como favorito, o camisa 10 recebeu elogios dentro e fora do país.

Entretanto, dois dias depois da goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia, o último amistoso antes da Copa, Neymar voltou às manchetes por assuntos além da bola. Em vídeo publicado em seu Tiktok, o jogador declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que acabou rejeitado pela maioria dos brasileiros ao perder para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito do último domingo, 30.

Neymar prosseguiu e subiu o tom da campanha, especialmente após o primeiro turno das eleições, realizado dia 2 de outubro. Ativo em stories do Instagram e no Twitter, o jogador chegou a ter postagens com o aviso de informações falsas. Ele também participou de uma live de Bolsonaro e chegou a dizer que dedicaria ao político o primeiro gol que fizesse na Copa do Mundo.

O craque também foi intimado para julgamento sobre fraude e corrupção na Espanha, ainda sobre sua venda do Santos ao Barcelona, em 2013. Réu no processo inicialmente, o brasileiro viu a promotoria tirar as acusações dias depois, apesar do processo ainda correr em âmbito civil.

Continua após a publicidade

O envolvimento político de Neymar foi tamanho que até Lula, durante a campanha, citou o apoio do jogador a Bolsonaro. Em entrevista ao Flow Podcast, o petista lembrou de imbróglio do atleta com a Receita Federal e brincou: “O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente. Mas eu acho que ele está com medo que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é por isso que ele está com medo de mim”.

Após a vitória de Lula nas urnas, o nome do atleta voltou aos assuntos mais comentados do Twitter. Uma das publicações sobre o craque foi de Nath Finanças, empresária e influencer sobre educação financeira, com foco em pessoas de baixa renda. Apoiadora do candidato petista no processo eleitoral, ela brincou que Neymar teria pedido ajuda a ela para declarar o Imposto de Renda.

Gente, Neymar na minha dm HOJE implorando pra ajudar a declarar o Imposto de Renda 😭😭😭😭😭😭😭😭 — Nath Finanças💰 (@nathfinancas) October 31, 2022

O atacante, quase 24 horas depois, respondeu: “Como tem gente que gosta de aparecer”. Nath treplicou: “Não aguenta uma piadinha e ainda vai jogar na Copa”. Nas redes, internautas também questionaram o controle emocional do jogador por cair na provocação.

O jogador do PSG então continuou e ironizou as críticas à sua força psicológica, o que também causou comentários contrários. Com ironia, ele escreveu: “Mas acho que vocês têm razão. Meu emocional é fraco e sou pipoqueiro”.

E a galera falando que não tenho emocional só porque eu respondi uma qualquer 😂😂😂😂

Cada uma viu 😂😂😂😂 pqp 🤬 — Neymar Jr (@neymarjr) November 1, 2022

O Brasil estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Em grande fase dentro de campo, o camisa 10 é uma das maiores esperanças da seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!