Neuer esconde braçadeira e jogadores da Alemanha protestam em foto oficial

Os jogadores da Alemanha se manifestaram nesta quarta-feira, 23, contra as ameaças de sanção da Fifa ao uso da braçadeira “One Love”, em favor da inclusão e contra a discriminação à causa LGBTQIAP+. Antes mesmo de a bola rolar para a estreia do país na Copa do Mundo do Catar, diante do Japão, no estádio Internacional Khalifa, os 11 atletas titulares posaram para a foto oficial tapando as bocas. O goleiro e capitão Manuel Neuer ainda tentou esconder a braçadeira disponibilizada pela entidade.

Logo após o início da partida, a Federação Alemã de Futebol se pronunciou, por meio de nota oficial, explicando os motivos para a decisão. A entidade responsável pelo futebol do país argumentou que “não era uma declaração política” e que “direitos humanos não são negociáveis”.

“Queríamos usar nossa braçadeira de capitão para nos posicionar sobre os valores que defendemos na seleção da Alemanha: diversidade e respeito mútuo. Junto com outras nações, nós queríamos que nossa voz fosse ouvida”, iniciou a federação.

“Não era sobre fazer uma declaração política – direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser tomado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso essa mensagem é tão importante para nós. Negar a nós a braçadeira é o mesmo que nos negar a voz. Nós defendemos a nossa posição”, completou em outro trecho.

A reação dos atletas é uma resposta direta de insatisfação pela medida imposta dias antes. A Fifa avisou as federações dos países que capitães que entrarem em campo com as braçadeiras serão penalizados com um cartão amarelo antes mesmo do início das partidas.

Consequentemente, o grupo composto por sete seleções europeias – Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça- anunciou na última segunda-feira, 21, em um comunicado conjunto, que não utilizaria mais o item.

Antes do início do jogo, Neuer ainda usava a braçadeira cedida pela entidade por baixo da camisa de jogo. Um dos árbitros assistente foi até o jogador checar a posição da faixa, pedindo que reposicionasse o item.

O goleiro e capitão alemão, Manuel Neuer, disse anteriormente não ter medo das consequências de aderir ao protesto contra a homofobia. Em tese, as braçadeiras fazem parte dos equipamentos providenciados pela Fifa às seleções antes das partidas.

O regulamento da Copa diz que nenhum item dos uniformes das delegações podem conter mensagens políticas ou religiosas ou comerciais, com pena de multa.



