Nations League e amistosos: programação de jogos das seleções nesta semana

O clima de Copa do Mundo irá invadir a programação do futebol internacional nesta Data Fifa, de setembro, com os últimos compromissos das seleções antes do início do mundial o Catar. A Nations League retorna com jogos válidos pela quinta rodada, assim como diversos amistosos.

Além da seleção brasileira que fará amistosos nos dias 23 e 27 contra Gana e Tunísia, a Argentina, respectivamente, o Uruguai e o Equador também entram em campo nesta semana.

A Nations League retorna nesta quarta-feira, 21, com partidas pela penúltima rodada da competição e duelos interessantes das seleções europeias. Na quinta, 22, a Bélgica enfrenta o País de Gales e atual campeão França mede força com a Áustria. Já a favorita Inglaterra joga com a Itália, em Milão.

Adversários da seleção brasileira no grupo G da Copa, Suíça e Sérvia jogam no sábado, 24, contra Espanha e Suécia, respectivamente.

Confira a programação completa dos jogos das seleções nesta semana:

*Os horários das partidas fazem referência ao horário oficial de Brasília

QUARTA-FEIRA, 21

Nations League



15h45

Escócia x Ucrânia

QUINTA-FEIRA, 22

Nations League

11h

Cazaquistão x Belarus – ESPN 4



13h

Letônia x Moldávia

15h45

Croácia x Dinamarca

Bélgica x País de Gales – ESPN e Star

França x Áustria

Polônia x Holanda

Lituânia x Ilhas Faroe

Turquia x Luxemburgo

Eslováquia x Azerbaijão

Liechtenstein x Andorra

Amistosos

7h

Austrália x Nova Zelândia

11h

Cazaquistão x Belarus – ESPN 4

13h

Islândia x Venezuela

15h45

Tunísia x Comores

SEXTA-FEIRA, 23

Nations League

13h

Geórgia x Macedônia do Norte

Estônia x Malta

15h45

Alemanha x Hungria

Itália x Inglaterra

Bósnia x Montenegro

Finlândia x Romênia

Bulgária x Gibraltar

Amistosos

13h

Uruguai x Irã

15h

Equador x Arábia Saudita

15h30

Brasil x Gana

21h

Argentina x Honduras

SÁBADO, 24

Nations League

10h

Armênia x Ucrânia

13h

Eslovênia x Noruega

Irlanda do Norte x Kosovo

15h45

República Tcheca x Portugal

Espanha x Suíça

Escócia x Irlanda

Israel x Albânia

Sérvia x Suécia

Chipre x Grécia

