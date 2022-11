Não foi só a Arábia Saudita: relembre 9 zebras de Copas do Mundo

A vitória da Arábia Saudita, de virada, sobre a bicampeã mundial Argentina na estreia das equipes na Copa do Mundo surpreendeu e entrou para a lista de triunfos memoráveis de azarões para cima de equipes tidas como favoritas na competição. Do Maracanazo, passando pela vitória da Coreia do Norte contra a Itália em 1966, até a Costa Rica ter eliminado Inglaterra, Uruguai e Itália em 2014, confira a lista de seleções que aprontaram em Copas.

Brasil 1 x 2 Uruguai (1950)

A derrota da seleção brasileira na partida decisiva da Copa do Mundo de 1950 ganhou até nome próprio: Maracanazo. Diante de quase 200 mil torcedores no Maracanã, o Brasil saiu na frente no jogo, mas os uruguaios surpreenderam. Empataram com Schiaffino e viraram com Ghiggia, ambas as vezes no segundo tempo. A equipe celeste conquistava o bicampeonato, e o Brasil ainda demoraria mais duas edições para enfim conquistar o mundo pela primeira vez, em 1958.

Inglaterra 0 x 1 Estados Unidos (1950)

Apesar de ser a primeira Copa do Mundo disputada pela seleção, os inventores do futebol eram favoritos no duelo diante de uma equipe americana sem quase nenhuma experiência em torneios. Na segunda rodada da fase de grupos, os americanos surpreenderam os ingleses, com gol de Gaetjens, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Itália 0 x 1 Coreia do Norte (1966)

Na Copa da Inglaterra, a Coreia do Norte, repleta de jogadores amadores, foi o grande azarão. A vitória por 1 a 0 sobre a bicampeã mundial Itália, com gol de Pak Doo-ik, eliminou a “Azzurra” do torneio. Curiosamente, motivada por esse vexame, a federação italiana proibiu jogadores estrangeiros nos campeonatos nacionais logo depois. A justificativa era de que a quantidade de jogadores não italianos atuando no país atrapalhava o desenvolvimento dos atletas italianos. A proibição durou mais de uma década.

Argentina 0 x 1 Camarões (1990)

Assim como na estreia da Copa do Catar este ano, a seleção argentina também saiu de campo derrotada na primeira rodada há 32 anos. Com Maradona em campo, os campeões da Copa de 1986 viram Camarões surpreender o mundo. A equipe africana, aliás, fez uma campanha épica, alcançando as quartas de final. Depois do tropeço inicial, a seleção argentina se recuperou e foi vice-campeã daquela edição, perdendo a final para a Alemanha Ocidental.

França 0 x 1 Senegal (2002)

A primeira participação de Senegal em Copas foi a melhor da história do país: quartas de final e sétimo lugar na classificação geral. Uma baita zebra. Pela fase de grupos, a seleção africana levou a melhor sobre a poderosa França, então campeã mundial e europeia, com gol de Papa Bouba Diop. A França, de Zidane e companhia, foi eliminada na lanterna da chave, sem marcar sequer um gol.

França 1 x 2 África do Sul (2010)

A seleção francesa não venceu nenhuma partida na Copa de 2010, e a mais surpreendente delas foi a derrota para o país anfitrião de 2010 na fase de grupos. A África do Sul fez dois a zero, empurrou a seleção europeia para a lanterna da chave e sacramentou a eliminação dos franceses naquela edição.

Eslováquia 3 x 2 Itália (2010)

Outra seleção que fez péssima campanha como campeã foi a Itália, na Copa da África do Sul. A equipe se despediu do torneio sem nenhuma vitória e foi eliminada na fase de grupos pela Eslováquia, que depois viria a ser derrotada nas oitavas de final pela Holanda. A Itália não se despedia da primeira fase de um Mundial desde 1974. Marcaram na partida Róbert Vittek, duas vezes, Kamil Kopúnek, Di Natale e Fabio Quagliarella.

Itália 0 x 1 Costa Rica (2014)

A Costa Rica foi a grande zebra da Copa do Mundo do Brasil. Não à toa, fez a melhor campanha de sua história no torneio: terminou em oitavo lugar, eliminada nas quartas pela Holanda. Depois de bater o Uruguai na fase de grupos, derrotou a tetracampeã Itália por 1 a 0 e se classificou às oitavas de final, com gol de Bryan Ruiz.

Alemanha 0 x 2 Coreia do Sul (2018)

Campeã na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a seleção alemã era inevitavelmente vista como favorita em 2018. No entanto, os germânicos foram eliminados ainda na fase de grupos. A derrota para a frágil Coreia do Sul, por 2 a 0, na terceira rodada, sacramentou a eliminação, Os gols da partida foram marcados por Kim Young-gwon e Son Heung-min.

