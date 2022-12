Na última dança dos craques, só deu tango

DOHA – O Brasil inteiro amanheceu lamentando nesta terça-feira, 13. Não fosse aquele amaldiçoado desvio na perna de Marquinhos em chute de Petkovic e o mundo pararia para ver o primeiro Brasil x Argentina em uma fase tão aguda de Copa do Mundo, um reencontro aguardado por tantas décadas — os hermanos venceram o último, aquele do gol de Caniggia nas oitavas, em 1990, e Zico, Júnior e companhia sambaram no anterior, em 1982. Aos amantes do jogo bonito, restou um alento: a semifinal no Lusail colocou frente à frente dois maestros que arrancam suspiros, cada um à sua maneira. Deu Lionel Messi, com sobras, em uma de suas mais memoráveis atuações em Mundiais, 3 a 0 fora o baile. Aos 35 anos, ele parece no auge, a um passo da glória, dia 18, diante de França ou Marrocos. Ao croata Luka Modric, de 37, restaram os merecidos aplausos na despedida de uma autêntica lenda da competição.

Lionel, o garoto de Rosário formado na Catalunha, e Luka, o filho da guerra dos Bálcãs, são craques geracionais, daqueles que tratam a bola com pura delicadeza e fazem tudo parecer simples, banal. Um com seus dribles de corpo, o outro com suas trivelas, sempre com o raciocínio um segundo à frente dos demais. Ambos ostentam a camisa 10, mas são gênios de diferentes espécies, que poderiam tranquilamente jogar juntos, mas que foram rivais de uma vida toda. Na Espanha, travaram longos duelos. Somando clubes e seleções, foram 27 jogos somando o de hoje, com 10 vitórias do ídolo do Barcelona, 12 do madridista cinco empates – e 11 gols do argentino, incluindo o desta tarde.

Assistir ao jogo do alto do enorme Lusail, com o olhar focado nos craques, é um privilégio. Messi joga cada vez mais avançado, totalmente alheio ao jogo defensivo, literalmente andando em campo quando a Argentina não tem a bola, o que foi com a tônica durante os primeiros 25 minutos. Já Modric está por toda a parte, sempre disponível, regendo a Croácia com passes curtos e longos e condução de bola perfeita. Aos 18 minutos, a tensão pairou no ar: La Pulga se abaixou e levou a mão à coxa, com olhar preocupado. Não era nada e pouco depois ele deu a primeira de suas arrancadas. A cada toque deles na bola, a respectiva torcida se animava.

Entre os 27 e os 30 minutos, uma sequência retratou a grandeza do craque croata de 1.72m. Primeiro, Modric deu um pique de garoto até a própria área para cortar, de cabeça, um perigoso cruzamento. Pouco depois, pressionado pela marcação, clareou tudo com uma caneta desmoralizante. Eis que Messi acordou e a partir daí, não houve disputa. Aos 34, marcou de pênalti, chutando com força, sem chances para Livakovic, o carrasco do Brasil nas quartas de final. Em seguida, foi o Messi de sempre. É intrigante como ele parece tornar os defensores mais lentos e até respeitosos – ninguém ousa dar-lhe uma botinada.

Ele não é o dono do time, é mais que isso, e o gestual de devoção com a qual De Paul, o leão que corre dobrado por Messi, lhe entregou a bola para a cobrança de escanteio é prova disso. Já na segunda etapa, em um mais um lance que por si só valeria o ingresso, La Pulga tirou para dançar um dos melhores zagueiros da Copa, Gvardiol, de apenas 20 anos, e tocou, com a perna direita, a menos boa, para Álvarez decretar o 3 a 0. Modric olhava irritado, impotente, e aos 35 recebeu a merecida ovação ao ser substituído. Vice-campeão e melhor jogador da Copa de 2018, ano em que papou todos os prêmio de melhor do mundo, Modric não é genial como Messi, mas deixou uma marca indelével numa equipe brava, talentosa e histórica como ele.

As comparações com Maradona são cada vez mais inevitáveis, até pelo comportamento mais sanguíneo que o craque vem adotando. Mas é a Pelé, o de 1970, quem mais Messi vem lembrando. Em seu último Mundial, ele corre menos e pensa mais, decide e hipnotiza. A noite ainda foi coroada por recordes. O gol de pênalti alçou o camisa 10 à condição de maior artilheiro isolado da Argentina em Copas, agora com 11 gols. Ele deixou o ex-atacante Gabriel Batistuta, autor de dez, para trás. Anteriormente, já havia passado Maradona e Stabile, com oito cada. Ainda igualou ao alemão Lothar Matthäus como jogador com mais partidas em Copas, 25 aparições. Essa marca deve ser ampliada no domingo, 18, na grande final, no mesmo estádio, sob os gritos de uma torcida que não para de cantar: quiero ganar la tercera.

