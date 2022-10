Milinković-Savić: quem é o garçom da Sérvia rival do Brasil na Copa

30 out 2022, 15h18

30 out 2022, 15h18

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, diante da Sérvia. Enquanto o ataque da seleção europeia chama a atenção (formado pelos badalados Mitrovic e Vlahovic), um nome passa de maneira discreta aos olhos de todos. Conheça o arco e garçom sérvio Milinković-Savić.

Sergej Milinković-Savić nasceu em Lérida, na Espanha, mas o local não combina tanto com o nome. Filho de iugoslavos, o atleta se naturalizou sérvio e defende a seleção dos Balcãs.

Campeão mundial sub-20, o sérvio é um típico meio-campista destro que prefere a assistência ao gol, mas que não desperdiça uma chance na frente do arqueiro. O atleta de 27 anos chega na Copa em seu auge e mantendo uma grande consistência no clube que defende.

Criou-se no Vojvodina, passou pelo Genk, mas foi na Lazio que Milinković-Savić cresceu e apareceu para o mundo. No clube italiano desde 2015, o atleta não passou em branco uma única temporada e nada surpreende mais do que sua regularidade.

Com exceção do seu primeiro ano, todos os seguintes (de 2016 até 2022) o sérvio participou diretamente de pelo menos 10 gols. Na última temporada: 11 gols e 12 assistências em 47 jogos.

Na atual temporada, o meia já soma quatro gols e sete assistências em 15 jogos. Tudo indica que Milinković-Savić chega para a Copa no seu auge – não à toa recebeu sondagens do Liverpool e Juventus na última janela.

Pela Sérvia, o atleta disputou a Copa de 2018 e esteve em campo na derrota para o Brasil, por 2 a 0. A escrete tem dinâmicas diferentes do que o jogador está acostumado na Lazio e por isso Milinković-Savić não tem conseguido manter o protagonismo – ou mesmo ser coadjuvante de sucesso – com a camisa da seleção. Ainda assim, os brasileiros precisarão estar atentos para anular a boa fase do espanhol/sérvio.

