Messi vê Brasil favorito e Cristiano diz que Portugal tem time para ganhar

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo já ligaram o modo Copa do Mundo . A dupla de craques disputará seu quinto e último mundial no Catar e demonstrou confiança para o início da disputa em entrevistas divulgadas nesta terça-feira, 15. O argentino, no entanto, evitou colocar sua seleção entre as principais favoritas — e incluiu o Brasil nesta condição.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Quando falamos dos candidatos ao título, falamos dos mesmos. Sempre há alguma surpresa, mas geralmente as grandes seleções são as candidatas. Se tiver de colocar algumas no topo, são Brasil, França e Inglaterra. Hoje acho que estão um pouco acima do resto, mas o Mundial é tão complicado que pode acontecer de tudo”, disse Messi ao canal da Conmebol.

O atleta de 35 anos disse viver sua melhor fase na seleção depois de tirar das costas o peso de 28 anos sem títulos. “Todos os títulos são importantes, são lindos. Mas a Copa América foi especial, porque foi a que mais desejava depois de tanto tempo, a que mais me custou, porque tive muitos golpes no caminho”, disse, sobre a vitória diante do Brasil no Maracanã.

“Havia perdido muitas finais com a seleção e tive a sorte de ganhar tudo no Barcelona, a nível pessoal, e não pude fazer com a seleção. Por isso, talvez seja a mais especial, porque era a que me faltava”, completou.

Continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo, por sua vez, demonstrou mais confiança ao falar das chances de Portugal. “Claro que vamos à Copa para ganhar e penso que temos time para isso. Mas há também várias seleções de alto nível, por isso temos de estar focados, ser humildes e mostrar o que podemos fazer. O resto virá como consequência”, disse em entrevista a Associated Press, já na concentração da seleção portuguesa, o atacante de 37 anos.

“Para este Mundial temos uma grande mistura de jogadores experientes e jovens estrelas em ascensão, e espero que possamos mostrar ao Mundo do que esta seleção é capaz”, completou o craque, dias depois de conceder uma bombástica entrevista ao jornalista britanico Piers Morgan, na qual fez duras críticas ao técnico e aos dirigentes do Manchester United.

Messi e Cristiano Ronaldo podem se encontrar numa eventual final de Copa do Mundo. A Argentina integra o grupo C, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia, e estreia na próxima terça-feira, 22, diante dos árabes. Já Portugal está no grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana, e estreia diante dos africanos no dia 24.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens