Messi não descarta jogar Copa de 2026: ‘Pela idade acho difícil, mas…’

Lionel Messi, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022, não descartou a chance de ir para o Mundial de 2026. Em longa entrevista ao jornal Olé, o craque argentino abriu o jogo sobre seu futuro com a camisa da seleção, admitindo que, por já ter 35 anos, a continuidade por mais um ciclo completo é difícil – mas sem jogar fora a possibilidade. Além disso, contou sobre alguns bastidores da conquista no Catar e falou sobre pretensões na carreira em geral.

“Não sei, sempre disse que pela idade acho difícil chegar. Adoro jogar futebol, adoro o que faço e enquanto estiver bem, me sentir em forma e continuar a gostar, vou fazê-lo. Mas parece muito até a próxima Copa do Mundo”, disse Lionel Messi, abrindo o coração sobre sua sequência na seleção.

“Não estou antecipando nada. Mas depende de como irá minha carreira. Agora vou fazer 36 anos, vou ver para onde vai minha carreira, o que vou fazer. Depende de muitas coisas”. Sem adiantar qualquer aposentadoria, seja de clube ou seleção, foi sincero. “Um pouco mais, eu continuo. Tenho que aproveitar isso”.

Momento do título

Lionel Messi foi a grande estrela da Copa do Mundo, em especial pela possibilidade de ser sua última edição e pelo alto nível de futebol apresentado. Autor de sete gols e três assistências no Catar, o argentino respondeu sobre curiosidades da conquista e bastidores da campanha.

Longe de esconder a emoção que sentiu no dia, o camisa 10 explicou seu beijo na taça, quando passou perto dela antes de a receber. “Não sei explicar em palavras o que senti no momento. Vendo a taça ali, não tinha pensado naquela reação. Foi ver e me aproximar dela, tocar e beijar. E foi uma emoção enorme poder dizer que é isso, a gente pode pegar, brincar. Saiu sem pensar”.

Vice-campeão da Copa de 2014 e com inúmeras “batidas na trave” pela seleção argentina, era visível o quanto o craque desejou aquele título. “Aff… muito”, disse, quando questionado sobre o quanto sonhou em vencer o Mundial. “Depois de tanto tempo na Seleção, de Copas anteriores, ter estado tão perto também em 2014, ter visto a taça de tão perto sem poder fazer o que fiz neste último. Por trás disso houve muito sacrifício, muita derrota, muitos momentos difíceis pelos quais tive que passar”.

A glória foi confirmada dia 18 de dezembro de 2022, mais especificamente quando Gonzalo Montiel cobrou o pênalti decisivo na final contra a França. Relacionado a esse momento, uma cena que rodou o planeta foi a de Messi desabando de joelhos. Durante a entrevista, o astro reviu o vídeo e confirmou que isso ainda o emociona.

“Até hoje é muito emocionante, mesmo quando vejo assim. Por viver com mais calma, ter passado um tempo, e ver isso hoje me emociona ainda mais. Eu vejo muitos vídeos aparecendo nas redes sociais e a verdade é que é incrível, tudo aparece… Não é a mesma coisa mas você vê vídeos parecidos, o último pênalti do Cache (apelido de Montiel), como é noticiado em diferentes países ou vídeos de grupos que se reúnem para assistir às partidas e como comemoraram depois de serem campeões mundiais”, relatou Messi.

Bastidores do Catar

Campeão do mundo, Messi fez a internet voltar todos os olhares para o título da Copa, com direito à foto segurando a taça que se tornou a mais curtida da história do Instagram. Porém, outra imagem também chamou a atenção e atraiu curiosidade: uma dele “deitado com a Copa do Mundo”.

Messi contou os bastidores da imagem que rodou o planeta: “Chegamos de madrugada e dormimos um pouco. Eram 6h da manhã, eu já tinha ligado a TV, e meu quarto era próximo ao do Rodrigo (De Paul) e do Ota (Otamendi). E de parede a parede, é possível ouvir. Então devem ter me ouvido ir ao banheiro, levantar e ligar a TV. Não sei por que fiquei com a taça naquela noite, ela estava no meu quarto, deixaram para mim. Eu a tinha do meu lado, apareceu o Rodrigo e ele me disse: ‘Vem aqui que eu tiro uma foto sua’.”

Antes do momento de coroação, a seleção passou por situação delicada no Mundial ao perder a estreia para a Arábia Saudita. Messi, depois do jogo, tomou palavra e disse que nada havia acabado, mas na entrevista admitiu que existia medo antes de enfrentar o México, pela segunda rodada, em jogo que poderia marcar a eliminação argentina.

“Sim, obviamente sim (havia medo), embora estivéssemos confiantes em nós e no que poderíamos fazer. Não era fácil depois de começar perdendo. Porque se você não ganhou, você já começou a depender dos outros. E se perdêssemos, já estávamos sem chance. Mas ali se demonstrou a força do grupo, que a gente era como grupo e foi uma prova única, que depois do jogo com o México deixou tudo mais forte. Mas obviamente existia o receio de não sair como pretendíamos e até foi um dos piores jogos a nível de jogo”, contou.

Polêmica com holandeses

Messi, que sempre foi mais tímido e dificilmente se envolveu em entraves com adversários, teve um lapso de rebeldia contra a Holanda, em um marcante duelo de quartas de final.

Após dias escutando provocações e sendo cutucado pelo treinador adversário Louis van Gaal, que insinuou que jogar com Messi era jogar com um a menos sem a bola, o craque argentino comemorou seu gol de pênalti na partida colocando as mãos nas orelhas, em um gesto que ficou famoso como a comemoração de outro grande nome do futebol do país – Juan Román Riquelme. Ele afirma que não tinha nada planejado.

“Bem, saiu na hora. Até quando eles fizeram o 2 a 1, eu disse: ‘por que diabos eu fiz isso?’. E ainda por cima amarraram a gente no jogo. Eu tinha visto o que Van Gaal havia dito antes do jogo, um colega de equipe me mostrou. E a verdade é que me incomodava, porque nunca desrespeitei ninguém, nem treinadores e nem jogadores. Nunca falo de ninguém, muito menos antes de um jogo. Isso me incomodou porque eu havia falado dele com respeito. Eu não gostei e isso saiu no momento”.

Depois da vitória e a vaga na final garantida, durante entrevista ainda no calor do jogo, Lionel Messi teve outro momento mais combativo. Ao ver o atacante holandês Wout Weghorst passando, soltou a frase que já se tornou famosa: “Que mirás, bobo? Andá pa’alla”, que no português significa uma espécie de “O que está olhando, bobo? Vai embora”.

Messi contou que a fala se tornou uma brincadeira até dentro de sua casa: “Agora os meus filhos às vezes brincam comigo disso. E quando acontece alguma coisa ou eles brigam entre si, eles falam. Mas a verdade é que foi um momento quente, e hoje, depois do que aconteceu, eu também não gostei de me ver assim. Foi um momento de calor, um jogo muito quente por tudo que foi discutido antes, pelo que foi dito durante o jogo e por como terminou. E, bem, fica uma anedota que foi feita para a Argentina”.