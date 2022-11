Messi marca e Argentina goleia os Emirados em último teste antes da Copa

A Argentina elevou ainda mais o moral às vésperas da estreia na Copa do Mundo do Catar. Nesta quarta-feira, 16, a seleção albiceleste goleou por 5 a 0 os Emirados Árabes Unidos em amistoso disputado no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Os gols foram marcados por Julián Álvarez, Ángel Di María, duas vezes, Lionel Messi e Joaquín Correa.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O resultado consolida a 36ª partida consecutiva dos argentinos sem derrota. A última ocorreu há mais de três anos, em 2 de julho de 2019, na semifinal da Copa América, quando perdeu por 2 a 0 pelo Brasil. Desde então, são 25 vitórias e 11 empates, um aproveitamento de 79% dos pontos disputados.

Mesmo com alguns titulares poupados, o técnico Lionel Scaloni conseguiu manter boa parte da equipe base que considera ideal e promover testes como a entrada de Mac Allister, testado na vaga de Lo Celso, ausente da lista dos 26 por lesão.

A linha ofensiva foi formada com Messi, mais centralizado, ao lado de Di María, pela direita, e Álvarez, pela esquerda.

Continua após a publicidade

O primeiro gol saiu logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Messi arrancou e passou para Álvarez, já sem goleiro, só empurrar com facilidade para o gol de Khadid Eisa.

Oito minutos depois, Di María recebeu bom lançamento na área e finalizou sem chances de defesa: 2 a 0. No terceiro, aos 35, o camisa 11 repetiu a dose, mas ainda passou por dois marcadores antes de ampliar.

Aos 43 foi a vez de Messi. Após receber bola, o atacante driblou dois adversários e concluiu de pé direito.

Ainda teve tempo para um último gol em Abu Dhabi, marcado aos 14 do segundo tempo. Após boa jogada individual, De Paul deixou Corrêa cara a cara com o goleiro, que não desperdiçou.

A seleção argentina estreia no mundial já na próxima terça-feira, 22, diante da Arábia Saudita, no estádio Lusail. No grupo C, ainda terá o México e a Polônia na primeira fase.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!