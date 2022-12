Messi é convidado para colocar os pés na calçada da fama do Maracanã

A Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) oficializou nesta segunda-feira, 19, o convite para Lionel Messi colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. O órgão do governo estadual tornou pública pelas redes sociais a intenção da honraria ao argentino, campeão mundial pela primeira vez no último domingo, 18.

Caso aceite, ele fará parte de um seleto grupo de homenageados que conta com nomes como Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno e outros sete estrangeiros.

“Lionel Messi já demonstrou dentro e fora de campo toda a sua importância. É um jogador que já está há anos no mais alto patamar da história do futebol. Essa conquista da Copa do Mundo é só a coroação de uma carreira linda e vitoriosa. E nada mais justo que o Maracanã preste esta homenagem a ele. Afinal, Messi é um gênio da bola”, afirmou Adriano Santos, presidente da Suderj.

Entre os estrangeiros já homenageados estão o ex-zagueiro chileno Elias Figueroa, ídolo do Internacional, o ex-atacante uruguaio Alcides Ghiggia, conhecido pelo gol que deu ao país sul-americano o título da Copa de 1950, no Maracanã, o ex-meia paraguaio Romerito, com passagem pelo Fluminense, ex-atacante uruguaio Loco Abreu, o ex-meia sérvio Petkovic, além dos históricos ex-atacantes português Eusébio e o ex-zagueiro alemão Franz Beckenbauer;

No Maracanã, Messi conquistou com a argentina o título da última edição da Copa América, em 10 de julho de 2021, quebrando um incômodo jejum de 28 anos sem grandes títulos da alviceleste.

No Catar, ele virou o maior artilheiro da Argentina em Copas, com 13 gols, deixando para trás o lendário ex-atacante Gabriel Batistuta, que tem dez. Além disso, foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do torneio.

