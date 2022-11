Messi agradece a quem torce pela Argentina por sua causa

Nenhum jogador é tão celebrado pelas ruas de Doha quanto Lionel Messi. Seu rosto está em incontáveis outdoors e suas camisas estão por toda parte, não apenas em corpos argentinos. Ciente disso, o camisa 10 da seleção alviceleste fez questão de agradecer aos fãs nesta segunda-feira, 21, em entrevista coletiva depois do treino da equipe, que estreia na próxima terça-feira, 22, diante da Arábia Saudita, às 7h (de Brasília).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O astro do PSG, clube gerido pelo governo do Catar, agradeceu especialmente aqueles que torcem pela seleção argentina por causa dele, um fenômeno que ocorre até mesmo com alguns brasileiros.

“É algo lindo que muita gente que não é argentina deseje que a seleção seja campeã por minha causa. Sou um agradecido pelo carinho que recebi em toda a minha carreira. Sempre, para todos os lugares em que fui, recebi carinho e fico feliz que mais gente esteja desejando o mesmo que eu.”

Continua após a publicidade

Messi disse que a seleção argentina, uma das favoritas ao título, chega bem mais tranquila a este Mundial depois de ter encerrado um jejum de 28 anos sem taças com o título da Copa América do ano passado, no Maracanã. Ela comparou o grupo atual ao que terminou com o vice na Copa de 2014.

“Não sei se chegamos melhor, mas ganhar (a Copa América) nos tirou muita pressão. Nos faz trabalhar de outra maneira, que as pessoas não estejam tão ansiosas e pendentes do resultado, estamos desfrutando mais. Me lembra muito o grupo de 2014, muito unido e focado no que queria.”

Por fim, o craque de 35 anos negou qualquer problema físico e confirmou sua presença na estreia no estádio Lusail. “Me sinto muito bem fisicamente, chego em um grande momento, pessoal e físico. Não tenho nenhum problema, treinei um dia separado por precaução, mas não tenho nada.”

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN