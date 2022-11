Menos favorita? Lesões importantes preocupam França às vésperas da Copa

A França, atual campeã da Copa do Mundo, está sofrendo com uma série de lesões dias antes da estreia. Além dos meio-campistas titulares de 2018, N’Golo Kanté e Paul Pogba, o treinador Didier Deschamps também teve duas ausências entre seus convocados: o zagueiro Presnel Kimpembe e o meia-atacante Christopher Nkunku.

Os quatro nomes que ficarão de fora do Mundial forçadamente seriam importantes no esquema francês, apesar da dura disputa por uma vaga de titular. O mais recente lesionado foi Nkunku, que teve uma entorse no joelho esquerdo durante os treinos e desembarcaria no Catar como candidato a brilhar, tendo em vista os 52 gols e 19 assistências, somando a metade de temporada com a última pelo RB Leipzig.

Ainda assim, o time titular ainda conta com nomes badalados, como os atacantes Kylian Mbappé, Karim Benzema e Antoine Griezmann. Por outro lado, as ausências forçadas fazem com que haja menos opções de substitutos, o que era um grande trunfo.

Apesar de badalada e defensora da taça, a seleção francesa não chega ao Catar com bom desempenho recente, especialmente após a Eurocopa de 2021, quando foi eliminada nas oitavas de final, para a Suíça. O time de Deschamps, inclusive, começará esta Copa do Mundo com apenas uma vitória nas últimas seis partidas.

Essa má fase não foi perdoada pela imprensa local, que criticou de maneira incisiva o nível de futebol apresentado. “A equipe francesa perdeu tudo aquilo que a tornava forte: a sua eficiência ofensiva, mas também, acima de tudo, a sua capacidade de defender bem”, escreveu o diário L’Equipe após a derrota por 2 a 0 para a Dinamarca, no último compromisso de Les Bleus.

Em todo o ciclo, o time de Didier Deschamps jogou 48 vezes e, em números frios, vai bem. Foram 31 vitórias, 12 empates e cinco derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 73% dos pontos. No entanto, no recorte contra times que disputarão a Copa, os números franceses são bem piores.

Em 19 jogos, venceu dez, empatou cinco (sendo um deles no jogo de eliminação da Eurocopa) e perdeu quatro. Ou seja, a seleção venceu menos do que 50% das partidas, número incompatível com quem visa defender o título mundial, o que representa boa notícia para outros fortes concorrentes como Brasil, Argentina e Alemanha.

No mesmo grupo na Copa do Mundo, a Dinamarca é a maior “pedra no sapato”. Em duas partidas contra a seleção escandinava, o time de Deschamps foi superado em ambas, por 2 a 1 e 2 a 0. Nos dois jogos, a badalada equipe criou menos chances de gol e poderia ter saído com placares negativos mais amplos.

Em meio à fase ruim, ‘Les Bleus’ tentarão conquistar o bi consecutivo, algo que não acontece há 60 anos, desde o título do Brasil na Copa do Mundo de 1962, no Chile. Além da Dinamarca, a França enfrenta Austrália e Tunísia na primeira fase do Mundial.

