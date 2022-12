Mbappé, na cola de Pelé como nenhum outro

AL KHOR – Soará para sempre uma heresia, tantos foram os jogadores comparados a Pelé. Quantos, afinal, apenas no Brasil, nasceram para ser o novo rei do futebol? Mas há um, tendo como métrica a Copa do Mundo, que pode chegar lá: o francês Kylian Mbappé. Pelé foi o único com menos de 20 anos de idade a ser decisivo em um Mundial, o de 1958, e manter o título na edição seguinte – ainda que, em 1962, tenha se contundido na segunda partida, dando lugar ao possesso Amarildo.

Mbappé foi fundamental na campanha campeã da França em 2018. Tinha apenas 19 anos, coadjuvante de luxo de Pogba e Griezmann. Agora em 2022, é a estrela número 1, embora tenha feito partida fraca contra a Inglaterra, muito bem marcado. Tem 5 gols. Em Copas, já são 9. Pelé fez 12.

Mas o interessante é compará-los na juventude – e nesse aspecto, Mbappé já fez mais do que Pelé em Copas.

Assim: Mbappé fez 12 partidas de Copa até os 23 anos, sua idade atual. Marcou os tais 9 gols. Pelé, até os 23, fez 6 partidas e 7 gols.

Falta ao francês, é claro, ganhar outros dois títulos mundiais – e do jeito que as coisas andam, é bom não duvidas dessa possibilidade.

A equipe de marketing de Mbappé, desde 2018, sabe que a comparação com o rei do futebol tem força, e a alimenta com insistência, por meio de postagens nas redes sociais. Os responsáveis pelas contas de internet de Pelé, internado no hospital Albert Einstein, de São Paulo, travam o bom diálogo. Ao marcar dois gols contra a Polônia – os de número 8 e 9 em mundiais – o francês ultrapassou o brasileiros. A turma de Pelé não bobeou: “Obrigado, Mbappé, fico feliz em ver você quebrando mais um dos meus recordes nessa Copa, meu amigo!”. Dias depois, o francês disse estar rezando pela recuperação do brasileiro.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Contra o imprevisível Marrocos, na semifinal de quarta-feira, Mbappé prosseguirá sua aventura. É uma das boas histórias da Copa do Catar.