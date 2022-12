Martínez deixa a Bélgica após eliminação: ‘Não fomos a equipe que somos’

Roberto Martínez não é mais o treinador da Bélgica. O espanhol de 49 anos anunciou a saída logo após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo, ao empatar sem gols com a Croácia. Martínez estava desde 2016 à frente da seleção belga.

“Foram seis anos maravilhosos, em que tudo o que faríamos em um clube, fizemos em uma seleção. Amei o jogo que esse time jogou, foi um prazer, e as pessoas na Bélgica apreciaram, mas é o tempo de aceitar que foi meu último jogo. Minha situação é clara, seria o fim independentemente do que acontecesse. Não teve nada a ver com a eliminação nessa etapa da Copa”, disse Roberto Martínez.

Semifinalista da Copa de 2018, desta vez, a Bélgica não repetiu o desempenho e teve crise nos bastidores, com declarações polêmicas envolvendo jogadores. A equipe se despede da Copa em terceiro lugar no grupo F, com uma vitória sobre o Canadá, na estreia, uma derrota para o Marrocos e um empate sem gols com a Croácia.

“Só jogamos um jogo nessa Copa. Nos dois primeiros tivemos medo e não fomos a equipe que somos. Sentimos os barulhos de fora e isso nos custou. Hoje, foi uma performance em que senti que éramos um time melhor que a Croácia. Senti que, se passássemos, as pessoas veriam a verdadeira Bélgica. Infelizmente, jogamos fora os dois primeiros jogos”.

Questionado se seria o fim da ‘geração de ouro’ da Bélgica, visto que os principais nomes da atual seleção já estão entrando na casa dos 30 anos de idade, Martínez negou.

“Não é o fim de uma era. Temos o Tielemans, o Doku… É uma geração de ouro que está preparando a próxima. O legado fica. Hoje estamos fora da Copa do Mundo porque os padrões aqui são altíssimos”, afirmou o treinador.

