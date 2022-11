Marquinhos vira desfalque para o PSG no último jogo antes da Copa

Na última rodada do Campeonato Francês antes da Copa do Mundo no Catar, o zagueiro Marquinhos virou baixa para o Paris Saint-Germain. Pela primeira vez na temporada, o brasileiro não foi relacionado para um compromisso e vai perder duelo contra o Auxerre. Situação pode preocupar seleção brasileira.

Segundo o boletim médico do PSG, a ausência de Marquinhos na lista de relacionados se deve a um “desconforto muscular”. A equipe parisiense não deu mais informações sobre a situação do zagueiro titular da seleção e nem se pode afetar a ida do atleta à Copa do Mundo.

Marquinhos soma 21 jogos pelo Paris Saint-Germain, participando de todos os jogos da temporada. O técnico da equipe, Christophe Galtier já havia informado que não pretendia poupar ninguém por conta do Mundial.

“Eu não vou poupar ninguém. Todos os jogadores estão à minha disposição, exceto Fabián Ruiz. Ninguém veio até mim para dizer que não queria jogar ou que estava com algum receio no último jogo antes da Copa do Mundo”, disse na última coletiva do clube.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, quinta-feira, diante da Sérvia. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília) e espera-se ter Marquinhos e Thiago Silva como dupla titular na zaga da seleção.

