Marcus Thuram: 26º convocado da França é filho de uma lenda local

Após divulgar a primeira lista com 25 nomes, Didier Deschamps voltou atrás e anunciou o 26º convocado da França para a disputa da Copa do Mundo. O escolhido para ocupar a “última vaga” foi Marcus Thuram, atacante do Borussia Monchengladbach, da Alemanha, que é filho de Lilian Thuram, companheiro de Deschamps no título mundial da seleção francesa, em 1998.

Destaque na temporada, o jogador marcou 13 gols e deu quatro assistências em 17 partidas, totalizando a média de uma participação direta a cada 90 minutos. Aos 25 anos, Marcus Thuram tem apenas quatro jogos pela seleção francesa, sendo o último na eliminação para a Suíça, nas oitavas de final da Eurocopa, disputada em 2021.

Após a participação, Thuram se recuperou de uma ruptura em um dos ligamentos do joelho, seguida por problemas musculares, que o tirou de um número alto de partidas na temporada passada. Desse modo, de volta a um nível de desempenho elevado nos últimos meses, recebeu a oportunidade de defender a França em um Mundial.

O pai de Marcus, Liliam Thuram, é um dos grandes heróis da história do futebol francês. No título da Copa de 1998, o defensor foi essencial ao marcar dois gols na semifinal diante da Croácia. Em entrevista a PLACAR na época, Zinedine Zidane chegou a dizer que aquela foi ” a Copa de Thuram”. Nascido em Guadalupe, no Caribe, o ex-jogador é também um grande ativista em causas antirracistas e contra a xenofobia.

Em razão da carreira do pai, Marcus nasceu em Parma, na Itália, onde Liliam fez história. Após muitos anos no país, também morou na Espanha, durante a passagem do ex-defensor pelo Barcelona.

Curiosamente, em entrevista ao Gazzetta dello Sport, em 2020, Thuram afirmou que nunca torceu para os times em que seu pai atuou: “Não sei o porquê, mas enquanto meu pai jogava pela Juventus, eu torcia para o Milan. Quando ele se mudou para o Barcelona, torci para o Real Madrid.”

O atacante passou entre 2012 e 2014 pelas categorias de base do Sochaux, da França, clube em que estreou profissionalmente, pela segunda equipe, e que ficou até 2017, quando foi contratado pelo Guingamp, pelo baixo valor de 600 000 euros. Pelo time do noroeste francês, fez 64 partidas, até atrair olhares do Borussia Monchengladbach, em 2019.

Assim, o time alemão pagou 9 milhões de euros na contratação do jovem valor, que chegava também com o peso de ser filho de um grande nome da história do esporte, inevitavelmente. Destaque nas primeiras temporadas, assumiu a camisa 10 e se tornou um dos grandes nomes do elenco, o que o rendeu a primeira convocação para a seleção francesa principal, após passagens pelas categorias de base. A estreia foi em novembro de 2020, contra a Finlândia, em amistoso.

A França, que defende a taça, estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro, contra a Austrália. Membro do grupo D, a seleção francesa ainda terá pela frente a Dinamarca e a Tunísia.

