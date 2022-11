Mapa dos convocados: SP domina lista, que tem 7 estados representados

Os 26 jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 foram anunciados por Tite na última segunda-feira, 7. Apenas três jogadores da lista atuam no Brasil, contra 22 que defendem equipes da Europa, além de Daniel Alves, do Pumas, do México. O treinador gaúcho foi questionado sobre o assunto e sugeriu um outro levantamento: “É bastante ampla a sua pergunta e remete a um aspecto estrutural, de investimento, que se amplia e precisaríamos de simpósios para falar à respeito. Em termos de desigualdade, eu fiquei com a seguinte ideia: desses atletas que estão aqui, eles são nascidos em quantas regiões do Brasil? A gente podia pegar esse recorte.”

Para responder à indagação de Tite, PLACAR elencou o local de nascimento de todos os 26 jogadores convocados para disputar a Copa do Catar.

Há jogadores nascidos em quatro das cinco regiões do Brasil (a exceção é o centro-oeste). Por outro lado, apenas sete dos 26 estados e Distrito Federal estão representados. Líder do ranking, São Paulo tem 12 representantes, seguido pelo Rio de Janeiro com cinco, Rio Grande do Sul com três, Minas Gerais e Bahia com dois e Acre e Espírito Santo com um.

Confira a lista completa:

Alisson – Novo Hamburgo (RS)

Ederson – Osasco (SP)

Weverton – Rio Branco (AC)

Danilo – Bicas (MG)

Daniel Alves – Juazeiro (BA)

Alex Sandro – Catanduva (SP)

Alex Telles – Caxias do Sul (RS)

Éder Militão – Sertãozinho (SP)

Thiago Silva – Rio de Janeiro (RJ)

Marquinhos – São Paulo (SP)

Bremer – Itapitanga (BA)

Casemiro – São José dos Campos (SP)

Fabinho – Campinas (SP)

Fred – Belo Horizonte (MG)

Bruno Guimarães – Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Paquetá – Rio de Janeiro (RJ)

Everton Ribeiro – Arujá (SP)

Neymar – Mogi das Cruzes (SP)

Raphinha – Porto Alegre (RS)

Antony – Osasco (SP)

Richarlison – Nova Venécia (ES)

Gabriel Jesus – São Paulo (SP)

Vinicius Júnior – São Gonçalo (RJ)

Rodrygo – Osasco (SP)

Pedro – Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Martinelli – Guarulhos (SP)

Quando o recorte são os municípios, quem domina é o Rio de Janeiro, capital do estado, que é a terra natal de quatro atletas (Thiago Silva, Bruno Guimarães, Paquetá e Pedro).

Curiosamente, Osasco, cidade da região metropolitana de São Paulo, fica em segundo lugar, com três representantes (Antony, Ederson e Rodrygo). São Paulo, capital paulista, é a terceira, com dois (Marquinhos e Gabriel Jesus).

Os baianos Daniel Alves e Bremer são os representantes nordestinos enquanto Weverton inclui a região norte no mapa – o goleiro do Palmeiras é o primeiro acreano da história a disputar uma Copa do Mundo.

Em suas redes sociais, Antony exaltou suas origens após a convocação.

