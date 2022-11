Maldição do 7×1? Alemanha acumula vexames em Copas desde 2014

A Alemanha perdeu para o Japão, por 2 a 1, nesta quarta-feira, 23, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O resultado coloca a seleção alemã em situação delicada na briga por uma vaga nas oitavas de final, especialmente após a goleada por 7 a 0 da Espanha sobre Costa Rica no outro jogo da chave.

O resultado complicou os planos alemães, que chegam pressionados para ganhar da Espanha, no domingo, 27, para que não haja dependência de outros resultados visando a classificação. Caso a Alemanha seja eliminada na fase de grupos, esta edição se somará à de 2018 como mais um vexame após o título na Copa do Mundo de 2014.

Há oito anos, os alemães conquistaram a taça após vencer a Argentina na decisão, mas o jogo mais marcante aconteceu na semifinal. Em partida disputada no Mineirão, a Alemanha goleou o Brasil, por 7 a 1, em uma atuação que beirou a perfeição do lado europeu e uma trágica por parte brasileira.

Porém, desde então, a seleção tetracampeã mundial esbarrou em ciclos instáveis, renovação do elenco e participação fraca em grandes torneios, como Nations League e Eurocopa, mas em especial a Copa do Mundo.

Em 2018, a campanha na Copa chegou ao fim já na primeira fase, após derrota para o México, por 1 a 0, vitória milagrosa com gol no último minuto de Toni Kroos sobre a Suécia, por 2 a 1, e um revés na terceira rodada, para a Coreia do Sul, por 2 a 0. Esperava-se, porém, que a renovação rendesse novos frutos para a atual edição.

Contra o Japão, na estreia no Catar, a Alemanha fez um primeiro tempo superior, do qual poderia até ter saído com uma vitória parcial maior que o 1 a 0, mas esbarrou no goleiro Gonda e na falta de pontaria dos atacantes. No segundo tempo, sucumbiu à tática japonesa, levou dois gols nos 20 minutos finais e saiu com uma derrota dura.

Em caso de nova derrota contra a Espanha, a Alemanha só segue viva se o Japão perder da Costa Rica. Nesse sentido, os alemães podem se despedir da Copa do Catar já no próximo domingo.

