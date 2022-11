A vitória da Holanda por 2 a 0 sobre o Senegal na estreia da Copa do Mundo, na segunda-feira, 21, passou pelas mãos e pelas boas defesas do goleiro Andries Noppert. O arqueiro, que é o jogador mais alto da história das Copas, com nada menos que 2,03m de estatura, fez sua estreia pela seleção holandesa justamente nesse jogo e foi crucial para que a equipe não saísse vazada no primeiro duelo.

Se a primeira impressão é a que fica, Noppert impressionou – e muito. Aos 19 minutos de jogo, a bola de Boulaye Dia parou na defesa do goleiro, assim como o chute colocado de Gana Gueye, aos 44 da primeira etapa. Mas além das defesas difíceis na partida, ele ainda mostrou também personalidades com os pés. Não errou nenhum dos 14 passes feitos no jogo.

A atuação do goleiro holandês acabou se mostrando um contraponto à atuação do arqueiro senegalês Édouard Mendy, que atua no Chelsea. Eleito o melhor goleiro do mundo na temporada passada, Mendy falhou nos dois gols da Holanda no jogo: no primeiro, saiu errado e, no segundo, concedeu rebote para o meio da área.

A convocação do grandalhão para a Copa foi aposta ousada do experiente técnico Louis van Gaal. Chamado pela primeira vez para compor a seleção nas partidas da Liga das Nações, contra Bélgica e Polônia, Noppert ficou no banco nas duas vezes.

Em entrevista aos jornalistas após a estreia nesta segunda-feira, o goleiro de 28 anos revelou como recebeu a notícia da convocação. “Eu fiquei sabendo há dois dias. Ele me chamou e disse que confiava em mim. Isso é o mais importante”, afirmou.

Há sete meses, porém, o goleiro do Heereveen, oitavo colocado do Campeonato Holandês, sequer imaginava defender seu país na Copa do Mundo. Em abril, quando foi questionado por jornalistas sobre uma possível oportunidade na seleção, Andries riu e brincou: “Na seleção da Frísia?”, fazendo referência à província holandesa onde nasceu.

In april van dit jaar lachte Andries Noppert Oranje nog weg: "Voor het Friese elftal?" 😂 pic.twitter.com/eBeME0MqUV — ESPN NL (@ESPNnl) November 20, 2022

Isso porque a trajetória do goleiro é marcada por uma sequência como titular bastante recente. Ele iniciou a carreira aos 16 anos no Heerenveen, clube de sua cidade natal. Mas depois de quatro temporadas sem disputar sequer um jogo, transferiu-se para o NAC Breda, tradicional clube holandês hoje na segunda divisão. Entre 2014 a 2018, teve novamente poucas chances: apenas cinco partidas.

Ainda acumulou passagens frustradas pelo italiano Foggia e o holandês Dordrecht, sem emplacar uma sequência como titular. A saída foi buscar uma nova transferência. Depois de uma breve, mas importante, passagem pelo Go Ahead Eagles, Noppert retornou ao clube que o formou e virou titular absoluto. No Heerenveen desde janeiro, soma 15 jogos, todos como titular.

Os pedidos do goleiro na seleção começaram a encorpar na torcida, e mesmo com um tom desacreditado do próprio goleiro, no fim, o sonho virou realidade.

A Holanda volta a campo nesta sexta-feira, 25, às 13h (de Brasília), contra o Equador pelo grupo A da Copa do Mundo. Mais uma chance para Andries Noppert continuar a surpreender no torneio. Quem sabe onde isso vai dar?

