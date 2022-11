Lula diz que usará camisa da seleção na Copa: ‘Não é de partido político’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vestirá a camisa da seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar, que começa daqui dez dias.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde e amarela. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13”, publicou o petista em sua conta no Twitter. Sua fala faz alusão ao fato de o uniforme estar mais associado a movimentos da direita, incluindo aqueles que se manifestam contra o resultado das urnas.

A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde e amarela. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13. — Lula (@LulaOficial) November 10, 2022

A camisa do Brasil passou a ganhar novos contornos políticos a partir dos protestos de 2013 e, posteriormente, em 2016, quando parte da população foi às ruas para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT). Desde então, políticos e movimentos de direita passaram a se apropriar do uniforme e também da bandeira nacional, especialmente o presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL), que estimulou seus eleitores a comparecerem aos locais de votação vestidos de “verde e amarelo”.

Continua após a publicidade

O modelo lançado pela Nike para o Mundial deste ano teve comercialização acima da média. Como mostrou o blog Entorta-Varal, nos dois primeiros dias de campanha, foram vendidos dez vezes mais camisas do que no mesmo período pré-Copa de 2018.

Apesar da fabricante americana não confirmar, estima-se que o clima político acirrado no Brasil tenha influenciado nas estatísticas. Os modelos azul, reserva, e preto, de goleiro, se esgotaram no mesmo dia de seu lançamento no site.

Lula foi eleito presidente do Brasil no dia 30 de outubro, com 50,90% dos votos válidos. Chefe do executivo federal entre 2003 e 2010, o petista reassume o cargo no dia 1º de janeiro de 2023.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens