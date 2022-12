Livakovic, o goleiro que parou o Brasil e está no caminho da Argentina

O jogo entre Brasil e Croácia, que terminou com eliminação dramática para o lado pentacampeão nas quartas de final, poderia ter inúmeros destaques. Neymar, Vinicius Júnior e outros tantos grandes nomes do esporte de um lado. Ivan Perisic, Luka Modric e mais importantes jogadores pelos europeus. Mas quem roubou a cena foi o goleiro Dominik Livakovic, um dos nomes menos badalados dos atuais vice-campeões mundiais.

Aos 27 anos, o camisa 1 foi essencial nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Mundo, com boas defesas durante os 120 minutos e brilho nos pênaltis. Membro do time que perdeu a final de 2018, como reserva, ele gabaritou as categorias de base da seleção, passando por todas as idades. No futebol de clubes, já se tornou o goleiro que mais atuou com a camisa do Dinamo Zagreb, e o terceiro na lista geral.

Salvador contra o Japão e responsável por parar o badalado ataque do Brasil, o goleiro tem mais um duro duelo pela frente. Desta vez, quem está no caminho do goleiro é Lionel Messi, um dos melhores jogadores deste Mundial – o último da carreira do craque.

Depois da vitória sobre o Brasil, Livakovic planejou o confronto contra a Argentina, mantendo a humildade. “Nós estamos indo partida a partida. E vamos ver até onde isso vai nos levar. Nós temos experiência sob pressão. E conseguimos sair de um momento difícil”.

Filho de Zdravko Livakovic, ex-ministro do mar, transporte e infraestrutura da Croácia, o goleiro sonha em ser diplomata, tendo começado a cursar relações internacionais – mas, por enquanto, a carreira nos gramados botou um freio no projeto. Um dia, ele ainda deseja voltar à universidade.

Formado nas categorias de base do Zadar, time da cidade em que nasceu, o goleiro passou pelo NK Zagreb antes de ser comprado pela potência nacional Dinamo Zagreb. No tradicional time da capital, conquistou espaço rapidamente. Apenas Sammir, brasileiro naturalizado croata, e o macedônio Arijan Ademi estão à frente do arqueiro no ranking de mais partidas pelo time.

Livakovic foi convocado para defender a seleção principal pela primeira vez em maio de 2016. Jovem valor do time, compôs o elenco da campanha do vice-campeonato mundial, na Rússia, sendo reserva de Danijel Subasic, que deu espaço ao mais jovem quando se aposentou da seleção.

Nesta Copa do Mundo, Livakovic sofreu gol em apenas 13% dos chutes certos que recebeu, segundo o SofaScore, e já soma 20 defesas, sendo incríveis 11 delas contra o Brasil, nas quartas de final. Nesse jogo, também defendeu o pênalti de Rodrygo, que abriu a disputa após a prorrogação. No jogo contra o Japão, nas oitavas, também brilhou e pegou três penalidades, igualando-se ao argentino Goycochea, em 1990, e ao compatriota Subasic, em 2018.