Lesões em série preocupam Argentina dias antes da convocação para a Copa

Atualizado em 24 out 2022, 12h52 - Publicado em 24 out 2022, 11h21

Por Da redação Atualizado em 24 out 2022, 12h52 - Publicado em 24 out 2022, 11h21

Campeã da América, invicta nas Eliminatórias e em boa fase em todo o ciclo para o Catar, a seleção argentina é apontada como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2022, mas o técnico Lionel Scaloni tem vivido momentos de tensão dias antes de revelar os 26 convocados para o Mundial. Lesões em série, incluindo de alguns titulares, podem prejudicar a elaboração da lista final.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Menos mal para os argentinos que Lionel Messi segue saudável e em grande fase no PSG, mas, de acordo com reportagem desta segunda-feira, 24, do diário Olé, ao menos nove jogadores preocupam a comissão técnica.

A má notícia mais recente ficou por conta do zagueiro Cristián Romero, um dos líderes da equipe, que não participou do duelo do Tottenham diante do Newcastle por problemas musculares. A imprensa inglesa noticiou que o atleta precisará de ao menos duas semanas para se recuperar plenamente o que, a se confirmar, não deve ser empecilho para sua convocação, faltando 27 dias para o início do Mundial.

Continua após a publicidade

Outro alarme ligado recentemente diz respeito a Leandro Paredes, volante titular do time. Na última sexta, 21, ele participou de alguns minutos na vitória da Juventus sobre o Empoli, mas no dia seguinte o clube de Turim informou que ele sofreu uma distensão no músculo isquiotibial (parte posterior da coxa) e precisará de alguns dias de descanso. Também neste fim de semana, o atacante Nicolás González, da Fiorentina, ficou apenas oito minutos em campo diante da Inter de Milão, também em razão de uma lesão muscular.

Di María e Dybala, as maiores preocupações

Dois principais “sócios” de Messi na equipe, os também habilidosos e canhotos Ángel Di María e Paolo Dybala lutam contra o tempo para chegar bem ao Mundial. O veterano de 34 anos se machucou na derrota da Juventus para o Maccabi Haifa, no dia 11 de outubro, com uma lesão no músculo posterior da coxa. A equipe estimou a recuperação de Di María em cerca de três semanas, o que lhe permitiria disputar ainda o jogo do dia 6 de novembro diante da Inter de Milão, antes de se apresentar à seleção. Mais do que sua presença, o que preocupa a comissão argentina é o seu ritmo de jogo neste momento.

A situação de Dybala, da Roma, é ainda mais grave. Ele lesionou o reto femoral, um músculo anterior da coxa, em uma partida no dia 9. “Ele está mal, para não dizer muito mal. É pouco provável que possa voltar antes de 2023”, afirmou o técnico romanista José Mourinho, na ocasião. O clube estimou seu retorno em cerca de seis semanas e Dybala, que vivia um ótimo começo no novo clube, iniciou um tratamento especial para tentar acelerar seu retorno.

O Olé citou ainda outras quatro preocupações de Scaloni: os problemas físicos de três atletas constantemente convocados, o meia Giovani Lo Celso, do Sevilla, o defensor Juan Foyth, do Villarreal, e o volante Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, além da falta de ritmo do lateral Gonzalo Montiel, que passou a maior parte da temporada como reserva do Sevilla. A lista final das seleções deve ser enviada até 14 de novembro. A convocação do Brasil está marcada para 7 de novembro.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens