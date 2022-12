Jornal francês reclama de irregularidade em gol de Messi na final da Copa

O jornal francês L’Equipe acredita que a França foi prejudicada em um dos gols sofridos na final da Copa do Mundo do Catar. Segundo a publicação, o terceiro gol da Argentina na partida, marcado aos três do segundo tempo da prorrogação por Lionel Messi, contou com uma irregularidade e deveria ter sido anulado. Os argentinos venceram nos pênaltis, após empate por 3 a 3, e conquistaram o Mundial.

“Por que o terceiro gol da Argentina não deveria ter sido validado?”, questiona a publicação. A explicação é sustentada por uma invasão de jogadores reservas ao campo antes mesmo de a bola entrar no gol, após a finalização de Messi.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns deles destacados em campo, infringindo uma das regras da Fifa que aponta que se “o árbitro perceber antes do reinício do jogo que outra pessoa estava no campo de jogo no momento em que foi marcado o gol: o árbitro deve cancelar o gol”.

“Se o invasor for: jogador suplente, substituído, expulso ou dirigente da equipe que fez o gol, o jogo deve ser reiniciado com tiro livre direto no local onde se encontrava o invasor”, completa o trecho da regra.

O L’Equipe questiona ainda o fato de que a ação sequer foi analisada pelo VAR e a permissividade do quatro árbitro, que deveria controlar ou reportar a invasão dos reservas da Argentina.

“Segundo o regulamento, o segundo gol de Lionel Messi, na prorrogação, deveria ter sido anulado pelo árbitro da partida, Szymon Marciniak . Vários reservas argentinos já estavam em campo antes da bola cruzar a linha de gol de Hugo Lloris”, afirmou a publicação.

O jornal espanhol Marca repercutiu a informação de forma irônica com o título: “O grito ridículo da imprensa francesa”.

