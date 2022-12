Cristiano Ronaldo já fechou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, segundo o jornal espanhol Marca. De acordo com a apuração, o astro português assinou um contrato de dois anos e meio, até junho de 2025, enquanto disputa a Copa do Mundo do Catar pela seleção de Portugal. Sem clube desde que encerrou o vínculo com o Manchester United, ele deve receber 200 milhões de euros, cerca de 1,1 bilhão de reais anuais.

Segundo a apuração, a decisão de CR7 é motivada por entender que não existem boas propostas e falta espaço no futebol europeu. Assim, a opção por atuar em uma liga menos competitiva seria compensada financeiramente.

A reportagem também diz que o valor é impossível de ser bancado por times da MLS, liga de futebol profissional dos Estados Unidos, e faz parte de uma tentativa saudita de desenvolver novamente o seu campeonato.

O Al Nassr é treinado pelo francês Rudi Garcia, ex-Lyon, Olympique de Marselha e Roma, e tem outros jogadores badalados no plantel, como o meia brasileiro Anderson Talisca, o goleiro colombiano David Ospina e o atacante camaronês Vincent Aboubakar – autor do gol da vitória sobre o Brasil.

Livre no mercado, Ronaldo disputa a quinta Copa do Mundo da carreira e já se tornou o único jogador a fazer gol nessa quantidade de edições. O atacante, no entanto, vem de uma saída polêmica do Manchester United, clube em que se destacou a alto nível pela primeira vez, no início deste século.

A saída do português foi oficializada há algumas semanas e o ponto final da passagem foi uma polêmica entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, da emissora Talk TV, na qual Cristiano fez duras críticas ao treinador Erik Ten Hag, a dirigentes e até mesmo às estruturas do clube.

