Jorge Jesus diz sonhar em disputar Copa, mas nega contato com a CBF

Jorge Jesus desembarcou em Portugal nesta terça-feira, 13, dias depois de deixar o Fenerbahce com o titulo da Copa da Turquia, e revelou que sua próxima ambição profissional é disputar uma Copa do Mundo. O técnico de 68 anos negou estar acertado como a seleção da Arábia Saudita, conforme informou o jornal local Arriyadiyah, e disse não ter recebido nenhum contato da seleção brasileira, que segue em busca de um substituto para Tite.

“O sonho é tentar jogar numa Copa do Mundo de seleções, mais nada. Nas outras competições já estive. Nunca estive num Mundial. Foi uma temporada longa. Boa experiência. Istambul é uma cidade linda. Saí de uma equipe que me acarinhou e me amou. Vamos ver o que acontece até ao fim do mês, também não sei”, afirmou o ex-técnico do Flamengo a jornalistas locais ao desembarcar em Lisboa.

Apontado como um dos nomes estudados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), caso Carlo Ancelotti, o favorito, reafirme seu desejo de seguir no Real Madrid, Jesus disse não ter recebido qualquer contato do Brasil. Mas estabeleceu um prazo. “Três semanas e a minha vida tem de ficar decidida. Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. Nunca falaram comigo. Tive várias propostas e sondagens, estou estudando”, cravou.

Ancelotti segue como plano A

O presidente da CBF Ednaldo Rodrigues está na Espanha, onde a seleção realiza amistoso no próximo sábado, 17, diante de Guiné, e deve receber um posicionamento oficial de Ancelotti nos próximos dias. A entidade praticamente descartou a possibilidade de apostar em um técnico empregado no mercado nacional mesmo em caso de negativa oficial de Ancelotti ou de Jesus.

PLACAR apurou que os mais recentes episódios de comportamento envolvendo Abel Ferreira, do Palmeiras, distanciaram ainda mais o português no cargo. O nome de Fernando Diniz, do Fluminense, também já havia perdido força, assim como o de Dorival Júnior, hoje no São Paulo. Ou seja, a leitura interna é de que não há mais opções válidas no país.

Bastante pressionado por não conseguir definir um sucessor para Tite após seis meses, Ednaldo Rodrigues acredita que ainda pode convencer o principal alvo a aceitar quebrar o contrato até junho de 2024 com o Real para assumir a seleção brasileira. O treinador é apontado como uma espécie de obsessão pessoal do dirigente por pessoas mais próximas.

O cartola pretende aproveitar a Data Fifa para tentar se reunir pela primeira vez pessoalmente com o italiano e acredita que as falas públicas dadas por ele, declinando a seleção, são parte de um comportamento protocolar pelo fato de ainda estar sob contrato.

“O Brasil tem vários treinadores competentes, que temos um apreço muito grande, mas temos um plano A, e é exatamente o Ancelotti. Temos um feeling de que isso vai dar certo. Eu acho que ele tem um encantamento pela seleção brasileira. Ele conhece a maioria dos atletas que jogaram e jogam na seleção. Ele admira muito o futebol brasileiro”, declarou o mandatário, em entrevista à TV Bandeirantes, em 28 de maio.

Ancelotti, contudo, já manifestou por diversas vezes que cumprirá o acordo com o clube espanhol. Em recente entrevista ao programa de TV El Chiringuito, ele voltou a afirmar que permanecerá: “Sim, 100% que fico [no Real Madrid]. No dia 10 de julho [data de reapresentação], estarei aqui”, disse.

No último dia 20 de maio, desta vez em uma entrevista coletiva, o treinador afirmou ter alinhado com o presidente madridista, Florentino Pérez, que prosseguiria com o trabalho mesmo poucos dias após a eliminação para o Manchester City, na semifinal da Liga dos Campeões.

“Me encontrei com Florentino Pérez ontem e ele segue me apoiando e confiando em mim. Nós continuaremos juntos, o clube me garantiu que continuarei. O mundo inteiro sabe que tenho contrato aqui e eu quero continuar”, explicou.