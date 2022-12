Jogadores da Argentina são recebidos por multidão em Buenos Aires

A seleção argentina que conquistou o tricampeonato mundial no Catar já pisou em solo nacional. O avião da equipe aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza, às 2h23 desta terça-feira, 20, e foi recebido por uma multidão de torcedores que não quis esperar o início das festividades oficiais em Buenos Aires. O governo decretou feriado nacional para que os torcedores possam acompanhar o desfile dos campeões a partir das 12h.

Lionel Messi, que dormiu com a taça durante o voo AR 1915 da companhia Aerolíneas Argentinas, saiu com ela na mão, ao lado do técnico Lionel Scaloni. Desde cedo, havia torcedores acampados no aeroporto na tentativa de ver a chegada dos ídolos. Os atletas receberam homenagens dos funcionários de Ezeiza e passaram por um tapete vermelho.

A delegação seguiu para o alojamento do centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), bem ao lado, em Ezeiza. Ali, eles dormirão por algumas horas até o início das festividades oficiais, que parte às 12h rumo ao Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República, na avenida 9 de Julho.

Logo depois da final de domingo, vencida contra a França nos pênaltis, após um eletrizante empate em 3 a 3, no Lusail, cerca de 1 milhão de pessoas foram até o Obelisco, segundo estimativas da polícia, para festejar a conquista que não acontecia desde 1986. Em suas redes sociais, Lionel Messi mostrou que passou a viagem inteira “escoltando” a tão sonhada taça.