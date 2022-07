Ingressos da Copa: Fifa inicia última fase de venda nesta terça-feira

A Fifa iniciou nesta terça-feira, 5, a última fase de venda de ingressos para as partidas da Copa do Mundo do Catar, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro. As entradas ficarão disponíveis para torcedores, por ordem de chegada, até o dia 16 de agosto. A compra pode ser feita pelo site da entidade (clique aqui para acessar).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Até agora, mais de 1,8 milhão de entradas já foram comercializadas de forma antecipada. Para esta etapa, cada torcedor poderá comprar até seis ingressos por jogo e, no máximo, 60 em todo o torneio.

Em caso de alta demanda, um sistema de gerenciamento de filas será utilizado. Com todos os 32 classificados já definidos, é aguardado um intenso volume de compras.

A partida de abertura está marcada para 21 de novembro, entre Senegal x Holanda, às 7h (de Brasília). Já o Brasil estreia em 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.

Os duelos das duas primeiras rodadas da fase de grupos serão disputados às 7h, 10h, 13h e 16h (de Brasília), enquanto a última rodada e os jogos de mata-mata acontecerão às 12h e às 16h. Já a final vai acontecer em 18 de dezembro, um domingo, às 12h.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens