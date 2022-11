Inglaterra x Estados Unidos: Stranger Things

Foi um jogo duro…de assistir! Estados Unidos quase ganhar da Inglaterra é pior do que filho que bate no pai. Não faz sentido. Nos “States” futebol eles jogam com as mãos e o nosso “Futibas” é soccer. Então, vamos às coisas estranhas de fato.

1 – Os torcedores ingleses não abriram a boca, sem cerveja e sóbrios, não sabem torcer.

2- Americanos parecem sempre regidos por cheerleaders, nada contra, inclusive se houvessem cheerleaders, mas não, é só corinho “U-S-A (se diz iu-esse-ei) everbody”. Numa tradução livre seria como se a torcida do Corinthians ficasse, “T-I-M-Ã-O, todo muuundooo” Chato!

3- Na Inglaterra joga o Harry Maguire, de zagueiro. Foi vaiado pela torcida de ambos os países. No campo ele espana todas. O cara parece aquele monstrão que os Gorcs manda na frente pra espalhar nas batalhas do “Senhor do Anéis”.

4- Harry Kane tentou dar um voleio “Pombo”, saiu uma rolinha. Espanou o taco!

5- Foi a batalha do chuveirinho. Sempre me pergunto, quem nasceu primeiro, o futebol, ou o chuveirinho na Inglaterra?

