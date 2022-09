Hazard desabafa sobre reserva no Real Madrid: ‘Quero jogar, mas não posso’

Eden Hazard, meia-atacante da Bélgica e do Real Madrid, desabafou sobre sua condição de reserva na equipe espanhola. O camisa 10 foi titular de sua seleção contra o País de Gales, na última quinta-feira, 22, pela Nations League, atuando 65 minutos e ganhando elogios pelo bom desempenho. No entanto, vem de temporadas ruins e lesões, o que diminui seu tempo de jogo pelo time merengue.

Em entrevista à emissora belga RTL, o meia-atacante falou sobre a busca por adquirir ritmo para disputar a Copa do Mundo. “Quero entrar em forma. É uma situação delicada no Real Madrid. Quero jogar mais, mas não posso”. Ele ainda disse que só precisa recuperar o ritmo para que o “velho Hazard” volte.

Hazard brilhou com a camisa do Chelsea entre 2012 e 2019, quando foi contratado pelo Real Madrid, por 115 milhões de euros. Desde que chegou à Espanha, sofreu com lesões e desfalcou a equipe em 72 partidas por problemas físicos.

Em sua quarta temporada em Madri, tem apenas 70 jogos com a camisa merengue, sendo 39 deles como reserva. Até o momento, Hazard marcou sete gols e deu nove assistências vestindo a camisa do Real. E com a ascensão de Vinicius Júnior nos últimos anos, o belga virou definitivamente uma opção de banco.

Defendendo a Bélgica, na Copa do Mundo de 2018, Hazard anotou três gols e deu duas assistências em seis partidas. Caso seja convocado para a competição a ser disputada no Catar, jogará seu terceiro Mundial.

