O Marrocos bateu a Espanha nos pênaltis nesta terça-feira, 6, e garantiu classificação inédita às quartas de final da Copa do Mundo. Quis o destino que fosse o lateral-esquerdo Achraf Hakimi o responsável por converter a última penalidade da seleção africana e eliminar, justamente, o seu país natal. O atleta de 24 anos nasceu em Madri, optou por defender a seleção de seus pais e foi esnobado pelo Real Madrid antes de brilhar no atual clube, o Paris Saint-Germain.

Hakimi converteu com estilo, com direito a “cavadinha” no meio do gol, a penalidade que garantiu Marrocos entre os oito melhores do Mundial. O que se sucedeu foi uma explosão de euforia dos companheiros e da torcida marroquina, maioria no estádio Cidade da Educação.

Dias antes, o lateral viralizou nas redes sociais quando foi até a arquibancada dar um abraço emocionado na mãe, ao final da partida contra a Bélgica, pela última rodada da fase de grupos da competição.

Hakimi nasceu na capital espanhola e é o filho mais velho de um casal de imigrantes marroquinos, que abandonaram o país da África em busca de uma vida melhor na Europa.

Na adolescência, o atleta recebeu o convite para integrar as categorias de base do Real Madrid. Em 2016, com 18 anos, estreou pela equipe B dos merengues e, um ano depois, no time profissional.

Sem conseguir engatar uma sequência na equipe espanhola, rodou por Borussia Dortmund, entre 2018 a 2020, e Inter de Milão, em 2020 e 2021, antes de assumir a titularidade e virar referência no time do Paris Saint-Germain.

Em entrevistas, o jogador chegou a alfinetar o Real Madrid sobre as poucas oportunidades concedidas a ele. “O Real Madrid não me deu a mesma chance que outros clubes deram. E eu estou feliz com isso, porque eu acho que esses clubes não tomaram a decisão errada” desabafou o jogador ao jornal Marca da Espanha.

A escolha por defender a seleção do Marrocos também parecia inevitável. Depois de ser convocado para as seleções de base da Espanha, Hakimi disse que não se sentiu “em casa”

“Não era nada em particular, mas não era como eu vivia em casa, que é a cultura árabe, sendo marroquino”, disse ele ao jornal espanhol Marca. Aos 20 anos, o lateral fez sua estreia pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e soma oito jogos pela equipe.

No Catar, o próximo desafio do Marrocos de Hakimi será sábado, 10, às 12h (de Brasília), pelas quartas de final, contra o vencedor do duelo de Portugal e Suíça.

