Guia da Copa: Portugal e Uruguai tentam confirmar favoritismo no Grupo H

Vai começar a Copa do Mundo! E, como sempre, PLACAR produziu o guia mais completo da competição, nas bancas em novembro com todas as informações, fichas e histórico das seleções. Confira aqui as equipes do Grupo H, que conta com Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Uruguai, de Luis Suárez, como principais favoritos. Gana e Coreia do Sul surgem como as possíveis "pedras no sapato".

PORTUGAL

Os patrícios querem o topo

Os portugueses estiveram em todas as Copas desde 2002. Com Felipão no banco, em 2006, chegaram entre os quatro primeiros. O elenco, agora, é muito bom. Tem o veterano e estrelado Cristiano Ronaldo, mas também jogadores de escol como Bernardo Silva, do

City, e Bruno Fernandes, do Manchester. Chegou ao Catar pelo caminho da repescagem, mas ensaia voos altos.

Ranking Fifa: 9º

Como se classificou: superou Turquia e Macedônia do Norte na repescagem das Eliminatórias Europeias

Participação em Copas: 7

Melhor resultado: terceiro lugar em 1966

Técnico: Fernando Santos. Comandante de Portugal na última Copa, venceu a Euro de 2016. Chega ao Catar criticado pelo baixo rendimento, mesmo com o elenco forte. No Catar, junta-se a um seleto grupo de técnicos que participaram de três ou mais edições. Treinou a Grécia em 2014.

Time-base: Diego Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira e Nuno Mendes; William Carvalho, Rúben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Otávio; Cristiano Ronaldo.

O craque: Cristiano Ronaldo. Aos 37 anos, chega para escrever seu nome na história das Copas como um dos poucos atletas a jogar cinco Mundiais. Falta a ele, porém, uma campanha como grande destaque. Mesmo em crise no United na atual temporada, é enorme o peso das chances portuguesas sobre seus ombros. Tudo indica que será sua “última dança”.

O destaque: Bruno Fernandes. Um dos mais criativos jogadores europeus no campo ofensivo, é capaz de achar espaços nas defesas adversárias com passes e conduções com drible. Com a camisa do Manchester United, já anotou mais de cinquenta gols e deu mais de quarenta assistências decisivas, o que faz dele candidato de destaque da Copa do Mundo de 2022.

Palpite PLACAR: briga pela semi.

URUGUAI

Revolução na Celeste

O Uruguai chega ao seu quarto Mundial consecutivo no Catar. A classificação, porém, só foi assegurada nas derradeiras rodadas das Eliminatórias. Nomes como Suárez, Cavani e Godín, que o mundo se acostumou a ver com a camisa da Celeste, perderam cadeira cativa na equipe. Óscar Tabárez, treinador nos últimos quinze anos, foi substituído por Diego Alonso. O time agora aposta nas novidades para seguir em frente.

Ranking Fifa: 14º

Como se classificou: terceiro colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas

Participação em Copas: 13

Melhor resultado: campeão em 1930 e 1950

Técnico: Diego Alonso. Ex-atacante, foi o escolhido para a difícil missão de substituir Óscar Tabárez no cargo. Ficou conhecido pelo longo trabalho no futebol do México e dos Estados Unidos. Classificou o país, que estava em baixa nas Eliminatórias, para a quarta Copa consecutiva.

Time-base: Rochet; Damián Suárez, Coates, Cáceres e Viña; Bentancur, Torreira, Valverde, Arrascaeta e Darwin Núñez; Luis Suárez.

O craque: Luis Suárez. Maior artilheiro da história da seleção, com 68 gols, fará sua provável última aparição em Mundial. Aos 35 anos, o experiente atacante chega à Copa após decidir deixar a Europa no meio do ano e voltar ao Nacional, clube que o formou. Luisito ainda impõe respeito pelos mais de 500 gols marcados.

O destaque: Federico Valverde. Aos 24 anos, o meio-campista é o melhor jogador uruguaio no momento. Atua em diversas posições e é titular absoluto. Foi decisivo para o Real Madrid na final da última Champions, dando assistência a Vinicius Jr. No início da atual temporada já marcou mais gols do que nas outras cinco pelos merengues.

Palpite PLACAR: pode surpreender

GANA

Reforços de ocasião

As Estrelas Negras retornam de cara nova. Depois de uma façanha — eliminar a favorita Nigéria nas eliminatórias africanas —, a equipe buscou “reforços” para o grande evento. Dois atletas naturalizados (Iñaki Williams e Tariq Lamptey) entrarão em campo. No Catar, Gana reencontrará o Uruguai, seu algoz nas quartas de 2010, no jogo mais espetacular daquela Copa.

Ranking Fifa: 61º

Como se classificou: eliminou a Nigéria na fase final das Eliminatórias Africanas

Participação em Copas: 3

Melhor resultado: sétimo lugar em 2010

Técnico: Otto Addo. Nascido na Alemanha, onde atuou por vários clubes como meia, jogou a Copa de 2006 por Gana, terra de seus pais. Técnico desde 2009, assumiu a seleção em fevereiro, após o vexame na Copa Africana de Nações, e conseguiu reerguer o time.

Time-base: Wollacott; Odoi, Amartey, Salisu e Rahman; Partey, Andre Ayew, Sulemana, Kudus e Jordan Ayew; Williams.

O craque: Iñaki Williams. Filho de pai ganês e mãe liberiana, o jogador de 28 anos, do Athletic Bilbao, nasceu no País Basco e tem dupla nacionalidade (espanhola e ganesa). Chegou a disputar um amistoso pela Fúria, mas acabou seduzido pelo convite africano, após passar férias em Acra. É um atacante veloz e ótimo finalizador. Nome para ficar de olho.

O destaque: Thomas Partey. Volante de vigor físico e bom passe, é o grande pilar do meio de campo ganês. Aos 29 anos, tem vasta experiência na elite. Formado pelo Atlético de Madrid, pelo qual teve passagem vitoriosa, está desde 2020 no Arsenal. Apesar de não viver sua melhor fase em Londres, chega maduro e empolgado para sua primeira Copa do Mundo.

Palpite PLACAR: Turistas do deserto

COREIA DO SUL

Presença contumaz

A seleção oriental fará sua 11ª participação em uma Copa do Mundo, a décima consecutiva. Depois de vencer a Síria por 2 a 0, a equipe garantiu a classificação para o Catar com duas rodadas de antecedência. O melhor desempenho dos sul-coreanos foi em 2002, quando eles sediaram o evento junto com o Japão e terminaram o torneio na quarta colocação. Pode-se dizer que já têm história. Há ótimos jogadores.

Ranking Fifa: 28º

Como se classificou: segunda colocada nas Eliminatórias Asiáticas

Participação em Copas: 10

Melhor resultado: quatro lugar em 2002

Técnico: Paulo Bento. Ganhou destaque no comando do Sporting, de Portugal, entre 2005 e 2009. Teve até uma passagem rápida pelo Cruzeiro, em 2016. Dois anos depois, assumiu a seleção da Coreia do Sul para o ciclo completo de preparação para a Copa do Catar.

Time-base: Kim Seung-gyu; Lee Yong, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won e Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jung Woo-young, Hwang Hee-chan, Son Heung-min e Lee Jae-sung; Hwang Ui-jo.

O craque: Son Heung-min. Aos 30 anos, vive o auge da carreira. O atacante do Tottenham é chamado de “Neymar sul-coreano” em seu país por seu talento e fama. Na temporada 2021/2022, foi um dos goleadores da Premier League, com 23 gols.

O destaque: Kim Min-jae. Se a torcida do Napoli se preocupou com a venda do capitão Koulibaly para o Chelsea, isso logo ficou para trás graças a Kim. O zagueirão chegou para substituir o ídolo e caiu nas graças dos fãs, tanto pela firmeza em campo quanto pelo estilo brincalhão nos bastidores. Apelidado de “Monstro” na Coreia, chama atenção pelo porte físico: mede 1,90 m.

Palpite PLACAR: pode surpreender

