Guia da Copa: Bélgica e Croácia tentam repetir bom 2018 no Grupo F

Vai começar a Copa do Mundo! E, como sempre, PLACAR produziu o guia mais completo da competição, nas bancas em novembro com todas as informações, fichas e histórico das seleções. Confira aqui as equipes do Grupo F, que conta com as favoritas Croácia, atual vice-campeã, e Bélgica, terceira colocada na Rússia. Elas terão como “sombras” a talentosa geração do Canadá e um enigmático Marrocos.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

BÉLGICA

A arte de uma geração

Terceira colocada na Rússia, a Bélgica chega a sua 14ª participação em Mundiais sonhando, enfim, poder alcançar o andar mais alto da escada. Com a maior parte da base de quatro anos atrás, ainda há sobre a geração mais talentosa do país o peso de não ter disputado nenhuma final. Nomes fundamentais como Lukaku e Hazard já não estão mais no auge. Mesmo assim, sobram qualidade e cracaços de bola.

Ranking Fifa: 2ª

Como se classificou: ficou em primeiro lugar no grupo E das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo

Participação em Copas: 13

Melhor resultado: terceiro lugar em 2018

Técnico: Roberto Martínez. Pupilo de Johan Cruijff, o treinador espanhol disputa o segundo Mundial da carreira. Desde 2016 na seleção, tem como missão ir além da terceira colocação na Rússia. Venceu dezesseis dos 21 jogos disputados em 2021.

Time-base: Coutois; Debast, Anderweireld e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco, De Bruyne, Lukaku e Eden Hazard.

O craque: Kevin De Bruyne. Aos 31 anos, segue como um colírio para os amantes do bom futebol. Um dos principais meio-campistas do mundo nos últimos anos, o camisa 7 chega tão bem credenciado como em 2018. Só pelo Manchester City, distribuiu 117 assistências e marcou 86 gols nas últimas sete temporadas. Disputará a terceira Copa da carreira.

O paredão: Thibaut Courtois. Titular absoluto, o goleiro vive o melhor momento da carreira no Real Madrid. Eleito o craque da posição em 2022 ao vencer recentemente o Troféu Yashin, da revista France Football, o camisa 1 chegará ao Catar em forma espetacular. Desde a temporada 2019/2020 tem média inferior a um gol sofrido por partida.

Palpite PLACAR: briga pela semi.

CROÁCIA

Preparando o xeque-mate

A pergunta que não quer calar: o vice-campeonato da Croácia, em 2018, foi um acaso? Não. A equipe de Zlatko Dalic conseguiu permanecer organizada e competitiva, com muita qualidade, liderada pelo sensacional Luka Modric. E lá vem ele de novo. Repetir o feito é difícil, embora não impossível. O time do uniforme xadrez vermelho e branco pode voltar a assustar os grandões.

Ranking Fifa: 12ª

Como se classificou: ficou em primeiro lugar no grupo H das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo

Participação em Copas: 5

Melhor resultado: segundo lugar em 2018

Técnico: Zlatko Dalic. Ex-volante de pouca fama, fez a carreira como técnico no futebol árabe até ser chamado, em 2017, para assumir uma seleção croata em crise. O resultado foi fenomenal: classificou o time na repescagem e levou a Croácia ao vice, sua melhor posição em Copas

Time-base: Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol e Barisic; Modric, Brozovic e Kovacic; Vlasic, Kramaric e Perisic.

O craque: Luka Modric. Eleito o melhor jogador da Copa de 2018, o meia é possivelmente o melhor do mundo em sua posição, líder técnico da Croácia e mágico com a bola nos pés. Aos 37 anos, vai para o seu quarto e último Mundial.

O destaque: Mateo Kovacic, de 28 anos, surgiu como promessa do futebol croata e demorou para se firmar. Passou por Inter de Milão e Real Madrid, mas foi no Chelsea que se encontrou. Capaz de preencher todo o meio de campo, tornou-se protagonista na seleção e dá o sangue para que Modric possa orquestrar suas melhores sinfonias..

Continua após a publicidade

Palpite PLACAR: pode surpreender

MARROCOS

Mudanças na hora H

Um dos times africanos com maior estoque de talento bruto, o Marrocos sofreu nos últimos anos em decorrência de brigas internas. Jogadores fundamentais ficaram de fora de parte da preparação para o Catar, por não se darem bem com o técnico bósnio Vahid Halilhodzic — que foi demitido em agosto, a apenas três meses da Copa. Resta saber se dará tempo para a equipe se reinventar com as estrelas reconduzidas.

Ranking Fifa: 22ª003

Como se classificou: ficou em primeiro lugar no grupo I das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo e eliminou o Congo no mata-mata.

Participação em Copas: 5

Melhor resultado: décimo primeiro lugar em 1986

Técnico: Walid Regragu. Ex-lateral-direito, fez 45 jogos pela seleção marroquina. Estava treinando o Wydad Casablanca até o meio do ano, quando foi chamado às pressas para assumir a preparação para a Copa. Venceu a Champions africana em 2022.

Time-base: Bono; Mazraoui, Saïss, Aguerd e Hakimi; Ounahi, Amrabat e Harit; Ziyech, Em-Nesyri e Boufal.

O craque: Achraf Hakimi. Considerado um dos melhores laterais do mundo, o atleta é titular do PSG, que gastou 45 milhões de euros para tirá-lo da Inter de Milão em 2021. Extremamente veloz, é arma ofensiva decisiva da seleção e pode jogar pela esquerda para acomodar Mazraoui na outra ala. Defensivamente, contudo, às vezes cochila

O destaque: Hakim Ziyech. Jogador do Chelsea, ficou de fora da seleção por um ano depois de brigar com o técnico Halilhodzic, mas está de volta. É capaz de dribles, passes e chutes mágicos com a canhota. Além dele, voltaram o lateral-direito Mazraoui, do Bayern de Munique, e o meia Harit, do Olympique de Marselha.

Palpite PLACAR: turistas do deserto.

CANADÁ

Enfim, 36 anos depois

Após golear a Jamaica por 4 a 0, os canadenses conseguiram o improvável: a classificação para a Copa. A última vez que o país disputou um Mundial foi há 36 anos, em 1986, no México. Um dos três países-sede do torneio de 2026, o Canadá não tem lá muita relevância no cenário do futebol mundial, mas com o bom desempenho recente a expectativa agora é que esse quadro mude. A ver.

Ranking Fifa: 41ª

Como se classificou: ficou em primeiro lugar nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo.

Participação em Copas: 1

Melhor resultado: vigésimo quarto lugar em 1986

Técnico: John Herdman. O treinador inglês comandou a seleção feminina do Canadá por sete anos, antes de chegar ao time masculino, em 2018. Sob seu comando, a equipe voltou a ser protagonista na América do Norte. Sabe ser cauteloso.

Time-base: Borjan; Johnston, Vitória, Miller, Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Adekugbe, David, Larin e Davies.

O craque: Jonathan David. Artilheiro da Copa Ouro da Concacaf em 2019 com seis gols, o atacante de 22 anos defende o Lille, da França, e exerce liderança técnica na equipe, associada a arrancadas. No Catar, ele será uma das referências do time canadense.

O destaque: Alphonso Davies. Natural de Gana, o jogador de 22 anos, é hoje um dos destaques do Bayern de Munique e da seleção canadense. Uma de suas principais características é a velocidade: em 2020, ele quebrou o recorde de rapidez, como se fosse um atleta olímpico, entre os jogadores do Campeonato Alemão.

Palpite PLACAR: turistas do deserto.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens