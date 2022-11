Governo libera expediente mais curto em dias de jogos do Brasil na Copa

Em comunicado publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira, 11, o Ministério da Economia determinou a liberação de funcionários nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, que tem seu início marcado para o dia 20 de novembro e encerramento em 18 de dezembro.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O documento assinado pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, determina que nos dias em que os jogos do Brasil forem realizados às 12h (de Brasília) não haverá expediente – o que pode ocorrer nas quartas de final, caso a seleção brasileira chegue até lá.

Já nas partidas iniciadas às 13h, o horário de trabalho será encerrado às 11h (de Brasília). será o caso do duelo contra a Suíça, na fase de grupos, que ocorre na segunda-feira, 28 de dezembro. E por fim, nas partidas que começam às 16h (de Brasília), o expediente vai até as 14h, como vai ocorrer na quinta-feira, 24 de novembro, quando a equipe enfrenta a Sérvia, em sua estreia na Copa, e na sexta-feira, 2 de dezembro, quando a seleção encerra a fase de grupos contra Camarões. A portaria define ainda que as horas não trabalhadas serão compensadas entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023.

Caso passe para as oitavas, o Brasil jogará às 16h (de Brasília). As semifinais estão programadas para o mesmo horário, na terça-feira, 13, e na quarta-feira, 14 de dezembro. Já a grande final acontece no domingo, 18 de dezembro, às 12h (de Brasília). A portaria informa ainda que os serviços considerados essenciais terão de continuar funcionando normalmente.

A comissão técnica da seleção divulgou na quarta-feira, 9, a programação de treinamentos da equipe em Turim, na Itália. O primeiro trabalho está marcado para segunda-feira, 14, às 16h (horário local), no Centro de Treinamento da Juventus. A viagem para o Catar está marcada para o sábado seguinte, 19 de novembro, às 14h30 (horário local), com desembarque às 23h15 (horário local).

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens