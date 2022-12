Autor de três gols e uma assistência na goleada de Portugal sobre a Suíça por 6 a 1, nesta terça-feira, 6, Gonçalo Ramos foi o nome da classificação da equipe lusitana às quartas de final da Copa do Mundo. Mas o jogador de apenas 21 anos chamou atenção antes mesmo de a bola rolar, por ser também o responsável por barrar ninguém menos que Cristiano Ronaldo, que começou uma partida no banco de reservas da seleção pela primeira vez em Copas.

Visto como promessa desde a categoria de base do Benfica, o atacante fez apenas seu quarto jogo com a seleção de Portugal – o primeiro como titular. Antes, tinha feito um amistoso e e entrado no decorrer dos jogos contra Gana e Uruguai pela fase de grupos da Copa.

O jogador do Benfica é o atual artilheiro do Campeonato Português, com nove gols marcados em 11 partidas nesta temporada. Seu faro de gol é uma das principais armas dos Encarnados. Seu valor de mercado é avaliado em 24 milhões de euros (cerca de 129 milhões de reais), segundo o site Transfermarkt, e ele tem contrato válido por mais quatro anos, até 2026.

Gonçalo é natural de Olhão, cidade litorânea ao sul de Portugal, e é filho do ex-jogador Manuel Ramos, que atuou em times tradicionais do país, como Salgueiros e Farense. Formado nas categorias de base do próprio Benfica, o garoto estreou pelo profissional há três temporadas, e desde o ano passado recebe oportunidades com o time principal.

Sua marca registrada nas comemorações de gol são os gestos “assoprando os dedos”, simulando o momento após o disparo de uma arma. Os suíços tiveram que assistir a essa celebração por três vezes na última terça-feira.

“É tudo um sonho, ainda nem sei o que dizer”, afirmou o atacante depois da partida. “É aproveitar o momento…É tudo muito rápido e temos que nos focar no próximo jogo”. É claro que não faltou uma pergunta sobre ter deixado Cristiano Ronaldo na reserva, mas Gonçalo se esquivou. “Ele falou comigo como fala com todos. Ele é o capitão, tenta ajudar sempre, e tudo correu muito bem”.

Depois da grande exibição nas oitavas de final, Gonçalo Ramos praticamente garante sua titularidade também nas quartas, quando Portugal enfrenta o surpreendente Marrocos, que eliminou a Espanha nos pênaltis. A partida acontece neste sábado, 10, às 12h (de Brasília). Alguém duvida que o garoto vai colocar CR7 no banco de novo?

