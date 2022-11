“Golpe mundial”: argentinos repercutem derrota para a Arábia Saudita

Após a inesperada derrota da Argentina para a Arábia Saudita por 2 a 1, na manhã desta terça-feira, 22, o jogo de abertura do Grupo C da Copa do Mundo repercutiu nas capas dos jornais de maior relevância na Argentina.

Há 36 partidas sem perder, os argentinos tiveram sua invencibilidade quebrada logo em sua estreia no Mundial. Depois de Lionel Messi marcar no primeiro tempo e deixar a equipe argentina à frente, os árabes deram trabalho para a albiceleste e conseguiram virar o placar logo no início do segundo tempo.

O diário Olé, um dos principais periódicos da Argentina, interpretou a derrota da seleção como “um golpe mundial”, dando ênfase para os três gols anulados no início do primeiro tempo.

Já o Clarín estampou em seu site: “Argentina caiu na teia da Arábia Saudita e sofreu um golpe histórico no Catar”.

O jornal La Nación classificou a Argentina como “uma equipe inexplicável que se tornou um fantasma” diante da bela atuação dos árabes em campo. O La Prensa também destacou a dura derrota como um “golpe mundial”.

Em sua última participação em uma Copa, Messi demonstrou frustração com o resultado. “É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira. Queríamos vencer, para dar tranquilidade. Esse momento é de focar na fortaleza, na união do grupo. É o momento de estarmos mais unidos do que nunca”, disse o camisa 10 da Argentina, que completou dizendo que o foco agora é vencer o México: “temos que seguir confiando em nós”.

Vale lembrar que a única seleção na história das Copas do Mundo que perdeu a partida de estreia, mas foi campeã, é a Espanha, que em 2010 foi superada pela Suíça em seu primeiro jogo por 1 a 0, mas depois levantou a taça. A seleção argentina agora busca recuperação para enfrentar o México, neste sábado, 26, às 16h (de Brasília) e tentar uma melhor posição no grupo C.

