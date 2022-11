Goleiros da Suíça treinam com óculos escuros; entenda o motivo

O uso de óculos de sol pelos goleiros Yan Soomer e Greogry Kobel durante os treinos da Suíça chamou atenção nesta segunda-feira, 21. O acessório um tanto quanto inusitado é uma aposta dos jogadores para melhora de performance. A seleção europeia estreia no Mundial na próxima quinta-feira, 24, diante de Camarões, e será uma das adversárias do Brasil.

O item já não é uma novidade para os dois. Desde a Eurocopa de 2020, quando a Suíça chegou às quartas de final, ambos os goleiros já usavam óculos escuros durante os treinamentos.

De acordo com o jornal inglês The Sun, os óculos reproduzem o efeito de câmera lenta no movimento da bola, o que ajuda na antecipação das ações dos goleiros. Com tecnologia japonesa, os objetos funcionam a base de bateria e custam cerca de 350 libras (1800 reais na cotação atual).

A partida contra a seleção brasileira acontecerá na próxima segunda-feira, 28, às 13h (de Brasília), no estádio 974, pela segunda rodada do Grupo G da competição.

