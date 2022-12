Gol de voleio de Richarlison é eleito o mais bonito da Copa do Catar

O atacante Richarlison, da seleção brasileira, venceu a eleição do gol mais bonito da Copa do Mundo de 2022 por seu voleio diante da Sérvia, na estreia da equipe no Mundial. O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, 23, pela Fifa.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Com isso, o camisa 9, que também concorria pelo gol marcado diante da Coreia do Sul, em linda jogada coletiva e passe de Thiago Silva, superou a concorrência de Neymar, pelo gol contra a Croácia, e do francês Kylian Mbappé, do argentino Enzo Fernández, do holandês Cody Gakpo, do sul-coreano Paik Seung-Ho, do saudita Salem Al-Dawsari, do camaronês Vincent Aboubakar e do mexicano Luís Chávez.

Voted by you and only you: 🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

O artilheiro do Mundial foi Mbappé, com oito gols, incluindo três na final, seguido pelo campeão Lionel Messi, que fez sete.