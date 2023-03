Gol 800, lágrimas e discurso: a consagração de Messi na Argentina

Cerca de três meses após conquistar a Copa do Mundo, em um jogo marcante contra a França, a Argentina celebrou a conquista com os seus. Obviamente sendo Lionel Messi a estrela da festa, na noite da última quinta-feira, 23, o adversário foi o Panamá, no reformado Estádio Mâs Monumental, o maior da América Latina, que teve seus 83.000 lugares abarrotados por torcedores que prestigiaram a vitória por 2 a 0 e foram apresentados à taça. O craque argentino, que vivia sua noite de máxima consagração em seus país, fez de falta o gol 800 da carreira, foi saudado do aquecimento ao fim do jogo e fez um emocionado discurso.

Se antes Messi era contestado por muitos argentinos pelo rendimento na seleção, os títulos da Copa América de 2021 e do Mundial de 2022 mudaram o craque de patamar. Alçado ao status de quase divindade, retornou à terra natal e toda a idolatria era mais do que evidente. Bastou o craque chegar para jantar em um restaurante do bairro de Palermo, em Buenos Aires, que uma multidão se locomoveu para o reverenciar. Era um prenúncio do que o primeiro amistoso da data Fifa tinha a oferecer.

CRAZY SCENES. 🤯 THE BEST ATMOSPHERE OF ALL TIME. 🇦🇷 pic.twitter.com/8HYjFt4edr — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 23, 2023

Desde que pisou no gramado do estádio renovado do River Plate para aquecimento, o tradicional “Messi, Messi, Messi” com os torcedores se curvando em reverência tomou as arquibancadas. Em êxtase e vivendo a paixão, os argentinos não pararam o show por um minuto. Quando os jogadores entraram e se perfilaram para a execução do hino nacional, outra cena que desenhou a consagração do camisa 10.

A casa do River Plate pulsava ao som de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, música que empurrou a alviceleste no Catar. As câmeras da transmissão focaram em Messi e a expressão facial era de dever cumprido e a tentativa de conter as lágrimas, com os filhos Thiago, Mateo e Ciro ao seu lado. Mas não de acomodação. Ainda que tenha alcançado a marca de campeão mundial com uma campanha de gala, mais marcas podiam ser batidas: a mais próxima era o gol 800 de sua carreira.

🎶Muchacos ahora nos volvimos a ilusionar🎶 83 mil vozes cantam a música tema da conquista Argentina no Qatar! #trargentina pic.twitter.com/hHlmexmdiO — Raphael Sibilla (@RaphaelSibilla) March 23, 2023

Bastava balançar as redes e tentativas não faltaram. Figura central de quase todas as jogadas ofensivas, finalizou 13 vezes, sendo duas vezes na trave, com uma após um tiro livre quase perfeito, que caiu nos pés de Thiago Almada para abrir o placar, aos 33 minutos do segundo tempo. Mas faltava o do craque, da estrela da festa. E em uma falta do lado direito ofensivo, aos 44 minutos, já na reta final da partida, Messi cobrou por cima da barreira e estufou a rede.

Alcançando a marca de 800 gols na carreira (99 pela seleção argentina), comemorou abrindo os braços, voltado para as arquibancadas.

Eu sei que vc sente raiva, por seu ídolo não ter esse nível de idolatria, nem dos próprios companheiros pic.twitter.com/BItbSMrcye — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) March 24, 2023

Personagem central da festa, Lionel Messi tomou o microfone do estádio e fez um emocionado discurso. Durante sua fala, o craque relembrou dos momentos em que “bateu na trave” com a seleção, agradecendo também aos seus companheiros desses anos. Repetindo o tom de todas as vezes que falou após o título, bateu na tecla de desfrutar do momento.

Confira o discurso de Messi:

“Eu sei que hoje é um dia nosso, que é o dia em que estamos festejando os campeões. Mas não quero esquecer de todos aqueles colegas que tive anteriormente, que também fizemos o nosso melhor para tentar conseguir a Copa do Mundo. Infelizmente não conseguimos, estivemos muito perto nos dois, tanto a Copa América quanto a Copa do Mundo. Mas eles merecem o respeito de todo o povo argentino porque deixaram tudo pela camisa. Queremos agradecer a vocês pelo carinho temos recebido. Dizemos isso há muito tempo, que faríamos de tudo para a Copa. Pessoalmente, sempre sonhei com este momento, poder festejar com vocês, poder vir ao meu país para levantar uma Copa América, a Finalíssima como fizemos, e a maior, a Copa do Mundo. Demoramos muito tempo para ganhá-la. E não sabemos quanto tempo vai demorar para ganhar novamente. Espero que não passe tanto tempo, mas ficou provado que é muito difícil. Depende de muitas coisas, não só de um grupo, uma grande equipe. Às vezes por detalhes não se pode conseguir. Vamos desfrutar da terceira. Muito obrigado a todos”, falou Messi.

800 VEZES MESSI Na vitória po 2 a 0 da Argentina sobre o Panamá, no jogo em que a torcida celebrou o tricampeonato mundial no Monumental de Núñez, Lionel Messi marcou, de falta, o 800º gol de sua carreira!pic.twitter.com/HSqiZVm8go — Placar (@placar) March 24, 2023