Geração velha? Como declaração de De Bruyne desatou crise da Bélgica

DOHA – Kevin de Bruyne é reconhecido como um dos melhores jogadores do planeta e também é conhecido por sua frieza e sinceridade extrema. Depois da vitória suada na estreia da Copa do Mundo do Catar, o meia da Bélgica surpreendeu ao dizer que não merecia o prêmio de melhor em campo. “Acho que ganhei pelo meu nome”, cravou. Mas foi outra declaração, dada antes mesmo do Mundial, que desatou uma enorme turbulência no vestiário belga. Na próxima quinta-feira, 1º de dezembro, sua seleção precisa superar a crise e bater a Croácia para chegar às oitavas de final.

Em 26 de novembro, um dia antes de a Bélgica ser derrotada por Marrocos por 2 a 0, numa das maiores surpresas deste Mundial, o diário britânico The Guardian publicou uma longa entrevista exclusiva feita com o craque do Manchester City, antes da viagem para o Catar. Nela, entre diversas falas fortes (disse, por exemplo, que merece o salário milionário que ganha, pois, assim como um cantor, atletas de elite levam milhares de pessoas a estádios e geram fortunas com seu talento), De Bruyne não inclui seu país entre os favoritos com uma frase bombástica.

“Sem chances [de ganhar a Copa]. Estamos muito velhos”, disse o astro de 31 anos. “Acho que nossa chance foi em 2018. Temos um bom time, mas estamos envelhecendo. Perdemos jogadores-chave. Temos bons novatos chegando, mas não estão no mesmo nível de 2018. Nos vejo mais correndo por fora”, disse o carrasco do Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia.

A frase, claro, ganhou eco depois da derrota para o Marrocos, que por sinal tem média de idade mais alta que a da Bélgica (29 a 27). O zagueiro Jan Vertonghen, de 35 anos, deu na canela. “Acho que atacamos mal, porque nosso ataque também está envelhecendo”, disse, na zona mista, segundo diversos diário europeus. Ele tentou se acalmar, mas era tarde. “Tem muitas coisas passando na minha cabeça, é melhor nem falar, pelo menos não fora do vestiário. É frustrante”.

O outro zagueiro, Toby Alderweireld, também tentou apagar o fogo. “Acho que o que Kevin quis dizer é que estamos velhos para ser considerados favoritos, mas isso não me aborreceu. Tenho 33 anos, me sinto em forma e me preparei bem.” O técnico Roberto Martínez, por sua vez, demonstrou surpresa. “Essa é a primeira vez que ouço falar disso. Na Copa, jogadores falam com a imprensa todos os dias, 90% é positivo, mas sempre há uma ou duas linhas fora de contexto.”

Courtois, um velho desafeto, entra em cena

Nos últimos dias, diversos jornais noticiaram um “racha” no vestiário belga, incluindo uma suposta briga entre Eden Hazard e Leandro Trossard, e de Romelu Lukaku com Michy Batshuayi. Com a crise completamente instalada, a seleção belga escalou nesta terça-feira, 29, para a entrevista coletiva um dos líderes do elenco, o goleiro Thibaut Courtouis, que ironicamente não tem a melhor das relações com De Bruyne.

O goleiro, no entanto, disse que tudo está resolvido. “Ontem, durante a reunião, falamos tudo abertamente. Notícias foram escritas, mas são falsas. O maior problema é ver notícias ou manchetes na imprensa ou redes sociais que não são verdadeiras ou são tiradas do contexto”, afirmou Courtois. “De qualquer forma, não há problema, somos uma família.”

Ele, no entanto, declarou aberta a temporada de caça ao vazador da crise. “Se descobrirmos quem vazou informações falsas à imprensa, provavelmente será seu último dia na equipe.” Por fim, Courtois citou o craque da equipe adversária, seu colega de Real Madrid Luka Modric, para rebater a fala da discórdia de De Bruyne. “Modric prova a cada dia que a idade não tem a ver com performance. Messi e Cristiano Ronaldo também.”

Courtois e De Bruyne tem um histórico de polêmicas em razão de um triângulo amoroso. Em 2014, a jovem Caroline Lijnen causou enorme repercussão ao revelar que traiu o meia, então seu namorado, com o goleiro, como forma de vingança por ter descoberto um caso de De Bruyne com sua melhor amiga. Desde então, corre o rumor que ambos não se falam, algo que a federação nega – e ambos desconversam.

Seja como for, fato é que a Bélgica não entra com o melhor dos ambientes para o duelo decisivo contra os atuais vice-campeões. A Croácia lidera o grupo com 4 pontos, empatada com o Marrocos, e por isso joga pelo empate, enquanto os belgas precisam vencer. O duelo acontece às 12h (de Brasília), no estádio Ahmed bil Ali Stadium.

