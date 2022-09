Ganharam vaga ou perderam chance? O balanço dos últimos testes de Tite

Acabou o tempo de testar. De agora em diante, o assunto seleção brasileira está 100% vinculado à Copa do Mundo. O último amistoso antes do Mundial aconteceu nesta terça-feira, 27, e terminou com vitória do Brasil sobre a Tunísia, por 5 a 1, no Parque dos Príncipes, em Paris.

A preparação comandada pelo treinador Tite chegou ao fim e foi coroada com duas vitórias convincentes – além da goleada sobre a Tunísia, o time bateu Gana por 3 a 0 na última sexta-feira, 23. Os duelos serviram também para que novos jogadores e táticas fossem testados, aumentando a expectativa pela lista final, que pode ser divulgada até dia 14 de novembro.

Alex Telles

Titular em ambas as partidas, Alex Telles pode ter carimbado seu passaporte no Catar. O treinador utilizou o lateral-esquerdo em uma função com mais ênfase na construção por dentro, não no ataque à linha de fundo. As duas atuações foram seguras e convincentes, o que coloca o jogador do Sevilla em boas condições para o Mundial, tendo em vista que Guilherme Arana está lesionado e Renan Lodi não se encaixa tanto nas características buscadas por Tite. Alex Sandro, da Juventus, é a peça da “formação ideal”.

Pedro

O atacante do Flamengo, constantemente elogiado por Tite, atuou pouco mais de 45 minutos, no segundo tempo contra a Tunísia. Teve poucas ações com a bola, mas ainda assim, em sua primeira finalização, acertou um belo voleio e abriu o placar. O treinador garante que “já tem o diagnóstico” sobre o que o jogador pode oferecer, e a vaga na Copa do Mundo não deve estar condicionada somente ao que ele apresentou vestindo a camisa da seleção nesta partida.

Militão na lateral

Um ciclo de testes e buscas foi encerrado sem um lateral-direito unânime. Assim, para ampliar os horizontes, Tite recorreu a Éder Militão para a posição, relembrando seus anos de São Paulo e Porto. Contra Gana, o defensor desempenhou bem e entregou bons passes para construir, além de recomposição defensiva segura.

Bremer

Destaque do Campeonato Italiano, o zagueiro da Juventus se tornou mais uma das opções para Tite no setor defensivo. Em um tempo de jogo, contra Gana, manteve a segurança e teve boas ações de bloqueio contra o veloz Iñaki Williams. O jogador é concorrente de Gabriel Magalhães, do Arsenal, pela vaga.

Renan Lodi

Opção de lateral-esquerdo com características mais agudas, ainda respira uma pequena esperança de Copa do Mundo. De casa nova, o Nottingham Forest, da Inglaterra, jogou contra a Tunísia, mas sem muito brilho.

Ibañez

Zagueiro da Roma, foi uma das surpresas na última lista de Tite em razão de poder atuar como lateral-direito. Entrou contra a Tunísia no lugar de Marquinhos e jogou menos de 20 minutos.

Paquetá de volante

Para tentar encaixar um quarteto ofensivo formado por Raphinha, Neymar, Vinicius Júnior e Richarlison, Tite testou Lucas Paquetá em uma função mais recuada. Contra Gana, o meio-campista do West Ham atuou como volante, ao lado de Casemiro, com mais liberdade ofensiva durante os momentos de posse, e foi bem, concretizando seu papel de “curinga” na seleção brasileira.

