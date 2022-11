Galeria: os craques da Copa do Catar em retratos oficiais da Fifa

Às vésperas da abertura da Copa do Mundo do Catar, no próximo dia 20, com o duelo entre a seleção anfitriã e o Equador, a maioria das 32 seleções participantes já desembarcou em Doha e, entre um treino e outro, participou da sessão de fotos oficiais promovida pela Fifa. Craques como Karim Benzema, Gareth Bale, Harry Kane, Kylian Mbappé e diversos outros já capricharam na pose. Confira, abaixo, algumas das melhores fotos.

