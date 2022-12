Gabriel Jesus passa por cirurgia no joelho após ser cortado da Copa

O atacante Gabriel Jesus, da seleção brasileira, passou por cirurgia no joelho direito nesta terça-feira, 6, para tratar da lesão sofrida diante de Camarões, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Em comunicado oficial, o Arsenal afirmou que o procedimento foi realizado com sucesso e que agora o jogador de 25 anos vai começar a fase de reabilitação.

O clube inglês não informou detalhes do procedimento, mas Gabriel Jesus pode ficar afastado dos gramados por cerca de três meses, segundo jornais europeus.

“Gabby agora começará seu programa de reabilitação. Todos no clube estão apoiando Gabby e trabalharão duro para colocá-lo de volta em campo o mais rápido possível”, destacou o comunicado do Arsenal.

O atacante sofreu lesões no menisco e no ligamento colateral do joelho direito e foi cortado do elenco da seleção brasileira na competição. Mesma situação do lateral-esquerdo Alex Telles, que retornou ao Sevilla.

