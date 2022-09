Gabriel Jesus fora, Everton Ribeiro dentro: as explicações de Tite

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 9, os 26 convocados da seleção brasileira, para os amistosos contra Gana e Tunísia, em 23 e 27 de setembro, os últimos antes da Copa do Mundo do Catar, em uma lista recheada de surpresas. Entre as principais novidades, estão o atacante Pedro e o meia Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, e os zagueiros Bremer, da Juventus, e Roger Ibañez, da Roma, chamados pela primeira vez. Já entre as ausências, destacam-se Daniel Alves, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Em sua entrevista coletiva, o treinador deixou claro que esta convocação – a última antes da lista final para a Copa do Mundo – foi pensada para dar oportunidades a mais jogadores e tirar as últimas dúvidas da comissão técnica. Veja a seguir as explicações de Tite para cada uma das escolhas:

Gabriel Jesus fora:

“Vive um grande momento, absolutamente. Agora essa convocação serviu para oportunidades a outros. O retrato dele na seleção, no próprio clube, está bem claro. Agora a gente está dando oportunidades para outros se mostrarem, está fazendo especificamente para isso”.

Pedro convocado:

“O Pedro já fez parte e já jogou, inclusive estava convocado antes do Richarlison e não veio. Especificamente, é um 9 de área, terminal. Jogador da última bola, jogador da conclusão. É o Fred atual. E tem grande capacidade de construção. Contra uma equipe que joga muito atrás, fechada, precisa de jogadas de lado, que te permitam um gol de cabeça. O gol contra o Vélez mostra isso. Ele empresta esta qualidade”.

Daniel Alves fora:

Fábio Mahseredjian, preparador físico: “O Dani chegou ao México e cinco dias depois já fez a estreia. Não teve pré-temporada. Teve uma gastroenterite que o fez perder massa magra. Isso, claramente, afetou sua performance no estado físico. Sabemos o que ele pode fazer, mas neste momento não se encontra em condições de estar conosco para estes dois jogos. Na Copa do Mundo, pode voltar”.

Everton Ribeiro de volta, Coutinho fora:

“Há uma concorrência entre eles (Everton e Coutinho), jogadores criativos da posição. É um jogador de criação, teve seus testes. Em cima da retomada de alto desempenho do Everton, e do Flamengo de uma forma geral, ele eleva o nível técnico dos atletas. Esta sintonia entre preparação física e ajuste técnico e tático, ele fez essa evolução. Mas o Couto é um extraordinário jogador”.

Roger Ibañez convocado:

“O acompanhamento vem desde as categorias de base. Conversamos com técnicos, acompanhamos seus jogos. Eu busquei na Roma um contato com o José Mourinho, que foi extremamente solícito, colocando o grande momento dele (Ibañez), jogando com linha de três ou linha de quatro. Algumas vezes, até como lateral. Este melhor momento, este crescimento do atleta são fundamentais”.

Bremer convocado:

“Ele foi considerado agora o melhor defensor do Campeonato Italiano, fez a transferência do Torino para a Juventus agora e está fazendo um belo campeonato. A escola italiana é muito exigente nas ações defensivas. Ele tem todos os atributos. É um acompanhamento importante, para estar brigando com Ibañez, com Gabriel Magalhães, com a recuperação do Lucas Verissimo… tem todo esse rol de atletas”.

