Gabriel Jesus e Alex Telles têm lesões no joelho e estão fora da Copa

DOHA – A seleção brasileira amanheceu neste sábado, 3, com notícias bem piores que a derrota derrota para Camarões, que em nada mudou a classificação para as oitavas Copa do Mundo do Catar. O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles tiveram lesões no joelho detectadas em exames e estão fora do Mundial, segundo informações do ge. A CBF ainda não se pronunciou.

Pelo regulamento da competição, o Brasil não pode convocar novos atletas para o lugar dos cortados. A lesão de Jesus é mais leve, mas demandará algumas semanas de recuperação, o que inviabiliza sua escalação na sequência da Copa. O caso de Alex Telles é mais grave e talvez demande cirurgia.

Já depois da partida, A CBF informou que o atleta do Sevilla sofreu um trauma no joelho direito, passou por avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética. Com isso, a seleção passa a viver um drama nas laterais, já que Danilo, o titular na direita, e Alex Sandro, o dono da posição na esquerda, também estão no departamento médico.

“É difícil perder três laterais né, bem complicado, nos deixa bem triste. Estive com o Alex Telles, que vai fazer exame amanhã, mas pela cara dele está bem dolorido. O jogador conhece a dor que está sentindo, mas esperamos que seja dos males o menor”, comentou Thiago Silva, citando as lesões de D

Existe a expectativa de que os titulares se recuperem a tempo. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo na estreia contra a Sérvia, enquanto Alex Sandro teve uma lesão no quadril. Caso só Danilo esteja apto, é provável que ele ocupe a lateral esquerda improvisado e Éder Militão ou Daniel Alves atuam na direita.

Também já se comenta sobre um possível retorno de Neymar, que segue realizando tratamento e neste sábado fará uma espécie de prova final para saber se a lesão no tornozelo direito está curada. “Depende muito do treino de amanhã, haverá uma prova mais de campo, não sei se vai por a chuteira. Até lá não posso passar na frente do médico nesta situação”, desconversou Thiago Silva.

Diante de um clima de turbulência, a comissão optou por fechar o treino deste sábado à imprensa e não conceder entrevistas coletivas. O duelo contra a Coreia do Sul acontece na segunda-feira, 2, a partir das 16h (de Brasília), no estádio 974.