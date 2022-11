Fred e Éder Militão iniciam contra a Suíça nas vagas de Neymar e Danilo

O volante Fred e o zagueiro Éder Militão foram os escolhidos pelo técnico Tite para iniciar a partida de logo mais diante da Suíça, às 13h (de Brasília), no estádio 974, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. A dupla ganha as vagas de Neymar e Danilo, respectivamente, em recuperação de entorses nos tornozelos. Eles são as únicas modificações com relação ao time que venceu a Sérvia na estreia.

Equipe escalada! 🇧🇷🤩 O técnico Tite definiu os 11 jogadores que iniciarão a partida contra a Suíça, às 13h (de Brasília). A Seleção Brasileira vai em busca da segunda vitória seguida na Copa do Mundo! É dia de Brasa, amigos! 😎#VemJogarJunto em busca de mais uma ⭐️! pic.twitter.com/LcPKhQBAFu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 28, 2022

Até a véspera do duelo, o treinador brasileiro optou por não revelar quais seriam as suas escolhas. Na entrevista, Tite admitiu que já tinha a definição, mas que só confirmaria a informação momentos antes do confronto por uma questão estratégica.

Danilo chegou a acompanhar a delegação até o estádio, enquanto Neymar permaneceu no hotel para seguir com o tratamento. O camisa 10 e principal jogador do país sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Já o lateral teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Na lateral-direita, Daniel Alves é o reserva imediato, mas foi Militão quem venceu a disputa. Mesmo sendo zagueiro de origem, o jogador já havia atuado na função nos tempos de São Paulo e convenceu ao ser testado no amistoso contra Gana, em setembro.

Alves, de 39 anos, foi o nome mais contestado da lista dos 26 chamados por Tite para o Mundial. O experiente jogador foi convocado mesmo após passagens apagadas por Barcelona e, mais recentemente, pelo Pumas, do México.

“A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, agora, passar só na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, brincou Tite.

Para a vaga de Neymar, havia uma série de alternativas. Tite optou por recolocar Fred na equipe, avançando Lucas Paquetá para a posição de Neymar.

O mesmo poderia ser feito com a entrada Bruno Guimarães. Rodrygo, que entrou bem contra a Sérvia, e já atuou em função semelhante no Real Madrid, e Everton Ribeiro, o único meia de origem, também concorriam pela titularidade.

