França x Marrocos: onde assistir e tudo sobre a semifinal desta quarta

Nesta quarta-feira, 14, será conhecido o último finalista da Copa do Mundo do Catar. O confronto decisivo entre França e Marrocos, válido pela semifinal da competição, está programado para às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A partida terá transmissão da Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV, além dos streamings Globoplay e Fifa+. Quem vencer fará a finalíssima no domingo, 18, diante da Argentina, que eliminou a Croácia.

A França chega para o confronto depois de vencer a Inglaterra, em jogo acirrado, por 2 a 1, pelas quartas de final, e passar com facilidade pela Polônia, nas oitavas. A campanha dos atuais campeões tem duas vitórias e uma derrota na fase de grupos do torneio.

O técnico Didier Deschamps deve repetir a escalação e ir à campo contra os marroquinos com: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o Marrocos chega invicto para o duelo depois de surpreender e eliminar Portugal, por 1 a 0, nas quartas de final, e bater a Espanha, nas penalidades, nas oitavas.

A equipe se tornou a primeira seleção africana na história a chegar às semifinais do mundial. Pela fase de grupos, venceu duas partidas e empatou outra.

A provável escalação do técnico Walid Regragui para o confronto é: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss e Attiat-Allah; Amrabat, Amallah e Ounahi; Ziyech, En-Nesyri (Cheddira) e Boufal.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN