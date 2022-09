França x Áustria: onde assistir à Nations League nesta quinta-feira

França e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 15h45 (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela quinta rodada da Nations League. Atual campeã do torneio, a seleção francesa precisa vencer ou empatar para não ser rebaixada de divisão. O jogo será transmitido pelo canal fechado SporTV e ao vivo no tempo real de PLACAR.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na última Data Fifa, disputada em junho, a seleção francesa não venceu nenhuma das quatro partidas do torneio: perdeu para a Dinamarca, empatou com a Áustria e empatou e perdeu para a Croácia.

Com isso, os Bleus ocupam a última colocação do grupo, com dois pontos. Se sair derrotado do confronto desta quinta, fica a cinco pontos do terceiro lugar, com um jogo a disputar, ou seja, é rebaixado.

Continua após a publicidade

Didier Deschamps teve problemas para a convocação, em razão de lesões. Nomes como Benzema, Pogba e Kanté sequer foram chamados para os compromissos. Desse modo, o treinador deve escalar a França com: Maignan; Clauss, Koundé, Varane, Badiashile, Mendy; Tchouaméni, Fofana; Mbappé, Giroud e Griezmann.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Nations League

15h45

França x Áustria – SporTV

Polônia x Holanda – SporTV 2

Croácia x Dinamarca – SporTV 3

Bélgica x País de Gales – ESPN e Star +

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!