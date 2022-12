Argentina e França farão a final da Copa do Mundo do Catar no domingo, 18, às 12h (de Brasília). O confronto entre as bicampeãs será o quarto duelo entre as equipes em Mundiais, e o último deles é recente: na Copa de 2018 e com brilho de Kylian Mbappé, os franceses eliminaram os argentinos nas oitavas de final. Mas no histórico do duelo, a equipe sul-americana leva a melhor, com duas vitórias. Relembre todos os clássicos entre os países em Copas:

1930 – Argentina 1 x 0 França

O primeiro confronto se deu pela fase de grupos da Copa do Mundo inaugural, no Uruguai, em jogo disputado no estádio Gran Parque Central. O meio-campista Luis Monti – que viria a ser campeão na edição seguinte, em 1934, após se naturalizar para jogar pela Itália – marcou o gol da partida aos 36 minutos do segundo tempo, o que foi o suficiente para encaminhar a seleção argentina rumo à decisão naquele ano. Na final, derrota para os uruguaios, donos da casa, por 4 a 2.

1978 – Argentina 2 x 1 França

O segundo encontro entre as equipes aconteceu somente 48 anos depois, e os argentinos, anfitriões naquela edição, novamente levaram a melhor. Em jogo decisivo, com lotação máxima do Estádio Monumental de Núñez, a Argentina eliminou a França e avançou à segunda fase, dando um enorme passo rumo à conquista do primeiro mundial.

O zagueiro e capitão Daniel Passarella abriu o placar para os hermanos, de pênalti, no fim do primeiro tempo, mas o craque Michel Platini, então com apenas 23 anos, empatou para os franceses. O gol da classificação argentina veio dos pés do centroavante Leopoldo Luque, na etapa final do jogo.

2018 – França 4 x 3 Argentina

Argentina e França se encontraram pela última vez na Rússia e protagonizaram um dos maiores jogos de todas as Copas. Com golaços e duas viradas, o jogo válido pelas oitavas de final é lembrado pelo desempenho decisivo de Kylian Mbappé, em sua primeira grande exibição em Mundiais.

Os franceses abriram o placar com Griezmann, de pênalti, após uma arrancada sensacional de Mbappé que só parou quando ele foi derrubado na área. Mas logo depois, Di María achou um chute de fora da área para deixar tudo igual. No fim do primeiro tempo, o lateral Gabriel Mercado deu um leve desvio em um chute de Messi, surpreendeu o goleiro e virou para os argentinos.

Acontece que os franceses se recuperaram e contaram com brilho de sua jovem estrela. O lateral Pavard acertou um lindo chute de fora da área e novamente deixou tudo igual no placar. Então, Mbappé marcou mais dois para deixar o placar em 4 a 2. Já na prorrogação, Agüero descontou para os argentinos, mas não evitou a eliminação.

